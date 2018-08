Lichterfest lockt 7500 Besucher in den Büsingpark

Offenbach - Einmal im Jahr wird der Büsingpark zum strahlendsten Platz von Offenbach: Mit Motiven, die aus rund 70.000 einzelnen Lichtern entstehen, präsentieren sich Vereine der Stadt vor der malerischen Kulisse des Büsingpalais. Von Jan Schuba

Dieses Wochenende war es wieder soweit: Nachdem an den beiden Vortagen bereits die Rockband Tocotronic und der Popsänger Laith Al-Deen zahlreiche Zuschauer in den Park gelockt hatten, strömten am Samstagabend rund 7500 Besucher zum Palais, um das nunmehr 15. Offenbacher Lichterfest zu feiern.

+ GOETHETURM: Beim Skiclub wirbt Peter Janat mit seinem Modell um Wiederaufbau-Spenden. © tk „Ideale Wetterbedingungen, die große Hitze ist weg“, stellt Regina Preis, Geschäftsführerin der Offenbacher Stadtinformation GmbH (OSG) fest. Gegen die Trockenheit hatte man schon im Vorfeld Maßnahmen getroffen, indem das Parkgelände bewässert und trockenes Laub und Geäst entfernt worden war. „Der stürmische Donnerstag war ein Va-banque-Spiel, aber der Sturm fegte Gott sei Dank über uns hinweg“, zeigt sich Preis erleichtert über die reibungslose Vorbereitung.

Der willkommene Wetterumschwung, der am Donnerstag die glühende Hitze in laue Sommertemperaturen verwandelte, sorgt am Festabend für volle Abendkassen, nachdem zuvor bereits 3000 Sitzplatzkarten und „Flanierbändchen“ zum Schlendern und Picknicken auf dem Parkgelände über die Ladentheken gegangen waren. 70 000 rot leuchtende Teelichter hat die OSG an die insgesamt 38 teilnehmenden Vereine verteilt, aus denen die fantasievollsten Illuminationen geschaffen werden und die den Park in eine unvergleichliche Sommeratmosphäre hüllen.

+ „Liebe und Revolution“, das musikalische Motto des diesjährigen Programms der Neuen Philharmonie spiegelt sich auch in den Motiven, die 38 Vereine gestaltet haben. Herzen – wie hier bei der Behindertensportgemeinschaft – dominieren. © tk Ganz hoch im Kurs stehen in diesem Jahr Herzen aus Licht, aber auch andere Kreationen strahlen durch die Dunkelheit rund um die Innenfläche des Parks, auf der sich die Besucher in Festivalmanier auf Decken, Kissen und mitgebrachten Stühlen einen gemütlichen Abend machen. Besonders begehrt sind dabei die Plätze rund um den Rundtempel - vom kleinen Hügel aus bietet sich über die Lichtermeere hinaus ein Blick auf die Bühne direkt vor dem Palais. Dort spielt die Neue Frankfurter Philharmonie ein mitreißendes Konzert: „Liebe und Revolution“ - an diesem roten Faden hangelt sich das Orchester unter Jens Troester von einem musikalischen Höhepunkt zum nächsten. Klassikliebhaber werden mit Beethoven und Bizet ebenso bedient wie Musical- und Filmmusikfans mit Andrew Lloyd Webbers „Cats“ oder Klaus Doldingers „Das Boot“. Zu noch mehr Illumination regen die rockigen Nummern an: Bei Prince’ „Purple Rain“ oder Queens „We are the Champions“ werden in den Sitzreihen die Lichter zum verträumten Schwenken gezückt. Dazu tragen auch die Solisten Valerie Eickhoff, Simone Stiers, Karsten Stiers und Achim Dürr bei. Dr. Ralph Philipp Ziegler, Leiter des Offenbacher Amts für Kulturmanagement und künstlerischer Leiter der Philharmonie, führt launig und witzig durchs Programm.

+ Und die Bronzeskulptur des nackten Mannes wird zum Commandante Che Guevara. © tk Ein Fest für Groß und Klein, vom Kleinkind bis zu Senioren: Zum Lichterfest kommen alle Generationen aus Offenbach und der Umgebung zusammen. Es wird gefeiert, Wein und Bier fließen in Strömen, Gastronomen und Vereine bieten die verschiedensten Köstlichkeiten an. „Einfach gemütlich“, schwärmt eine junge Besucherin, die es sich mit ihrem Liebsten auf der Wiese unter den Bäumen gemütlich gemacht hat. „Wir kommen seit Jahren hierher, weil es einfach ein einmaliges Flair hat“, erzählt ein anderer Besucher und deutet auf seine sechs Begleiter, die sich am Stehtisch zuprosten, „wir feiern hier unsere Freundschaft.“ Trotz Musik und Stimmengewirr schlummert so mancher Dreikäsehoch in Mamas Armen ein. Zum ersten Mal kann übrigens auch eine Jugendgruppe aus der Partnerstadt Esch-sur-Alzette in Luxemburg das Lichterfest miterleben.

Auch wenn die drei Veranstaltungen von Donnerstag bis Samstag als Einzelveranstaltungen geführt wurden, standen alle Feierlichkeiten in diesem Jahr unter dem gemeinsamen Namen „Büsing Open Air“. Waren die Konzerte von Tocotronic und Laith Al-Deen jeweils für etwa 1000 Besucher angesetzt, ist das Lichterfest schon wegen seiner Besucherzahl das Herzstück der Reihe.

„Das Fest wird so gut angenommen, es ist jedes Mal erstaunlich, dass die Leute jedes Jahr aufs Neue kommen und Spaß haben“, freut sich Regina Preis über den wiederholten Erfolg und fügt lächelnd hinzu: „Das Format stimmt einfach.“