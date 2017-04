CDU steht hinter „Ersatzkandidat“ Freier

Offenbach - Als hätte es von Anfang an so sein sollen, als wäre die Nominierung einer auswärtigen Kandidatin nur ein bedauerlicher Umweg gewesen: 40 von 40 delegierte Christdemokraten stimmten am Dienstagabend im Haus des Handwerks für Peter Freier als Oberbürgermeister-Kandidaten. Von Thomas Kirstein

Der 50-Jährige darf als Stadtkämmerer erneut in Angriff nehmen, was ihm als 44-jährigem Fraktionsvorsitzenden nicht gelungen war. Die im Dezember gekürte Bewerberin Jutta Nothacker, in Obertshausen aufgewachsen und im Rheingau-Taunus-Kreis politisch aktiv, hatte im März aus gesundheitlichen Gründen verzichtet. Die Union griff auf den Mann zurück, dem Parteichef Stefan Grüttner nach der verlorenen Wahl 2011 beinahe schon die Garantie einer weiteren Kandidatur gegeben hatte.

Warum das zunächst nicht eingelöst wurde, begründet Grüttner mit dem zwischenzeitlichen Aufstieg Peter Freiers in die verantwortungsvolle und volle Konzentration erfordernde Position des Kämmerers, Beteiligungs-, Arbeitsförderungs- und Integrationsdezernenten. Jedoch hat sich Freier in den Augen seines Vorstands überraschend schnell und erfolgreich in seine neuen Aufgaben eingearbeitet, sodass einem Wahlkampf um den Posten des Offenbacher Verwaltungschefs nichts im Wege steht.

Die Chancen sieht Grüttner seit der knappen Niederlage in der Stichwahl vor sechs Jahren deutlich gestiegen: Ging es damals doch gegen einen erfahrungsgemäß nur schwer zu kippenden Amtsinhaber; zudem könne Freier nun aus einer anderen, einer nicht nur hauptamtlichen, sondern auch von der die Entscheidungen treffenden Mehrheit getragenen Position heraus agieren. „Als sich unser Wunsch nicht erfüllt hat, den Gegner von zwei Seiten in die Zange zu nehmen, lag es nahe, Peter Freier zu fragen, ob er nicht doch die Doppelbelastung übernehmen wolle“, sagte Grüttner und wies darauf hin, dass ein eventueller SPD-OB keine Entscheidungsgewalt hinter sich haben würde.

Nach der umständehalber nicht stechenden auswärtigen Karte spielt die Offenbacher CDU nun konsequent die lokale: Von den aussichtsreichen Kandidaten, die sich am 10. September zur Direktwahl stellen, sei Peter Freier der einzig ganz echte Offenbacher. (Der Grüne Peter Schneider ist in Frankfurt ausgewachsen, die Eltern von SPD-Mann Felix Schwenke hatten für seine Geburt ein Frankfurter Krankenhaus gewählt.) Der nach eigenen Worten bestens vernetzte Freier stellt sein örtliches Licht nicht unter den Scheffel: „In aller Bescheidenheit: Ich kann Offenbach.“ Zudem misst er sich ausreichend persönliche Reife und Verlässlichkeit sowie Lebens- und Berufserfahrung zu, sieht sich fähig zu guter Menschenführung und in der Lage, als OB die Stadt würdig zu repräsentieren.

Und dann ist da noch die Statur des am Ende eines einstündigen Parteitags mit 100 Prozent auf den Schild gewuchteten Kandidaten: „Ich habe eine unübersehbare Schwäche“, sagt der gewichtige Peter Freier, „ich esse gern gut.“ Offensiv wird die Konfektionsgröße XXL seinem Wahlkampf als konkrete wie symbolische Einordnung vorangetragen. So bittet der Mann, der jetzt ein zweites Mal Anlauf nimmt, der zweite CDU-OB Offenbachs nach Walter Suermann zu werden, seine Parteifreunde: „Erzählt nicht, was für ein toller Hecht ich bin. Das verbietet sich schon rein optisch.“