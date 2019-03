Tansania-Koalition drückt Erhöhung durch

+ © Kirstein Zu Beginn der Grundsteuerdebatte war die Besuchertribüne im Sitzungssaal der Stadtverordneten noch gut gefüllt. Als nach sechseinhalb Stunden endlich der Beschluss gefasst wurde, hatten sich die Reihen gewaltig gelichtet. © Kirstein

Offenbach – Kurz vor Mitternacht, nach sechseinhalb Stunden Debatte, die meisten Zuschauer, die per Los einen Platz ergattert haben, sind längst gegangen, fällt am Donnerstagabend in namentlicher Abstimmung die erwartete Entscheidung: Die Tansania-Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern beschließt die drastische Erhöhung der Grundsteuer. Von Matthias Dahmer