Für Allergiker besteht Lebensgefahr

Offenbach - Die Beobachtung macht derzeit jeder, der sich im Freien aufhält: Insekten sind in der zweiten Hälfte des Sommers besonders aktiv. „Der Stich einer Wespe oder einer Biene ist für die meisten Menschen zwar schmerzhaft, aber meist ungefährlich.

In der Regel helfen bekannte Hausmittel wie kalte Wickel, Zwiebeln oder frei verkäufliche antiallergische Salben, um Schmerz- und Juckreiz zu lindern“, erklärt Dr. Daniel Kiefl, Chefarzt der Notaufnahme am Sana-Klinikum.

Lebensgefährlich kann ein Wespenstich für Allergiker sein. „Meist treten allergische Reaktionen schon wenige Sekunden nach dem Stich auf. Betroffene bekommen Schweißausbrüche, müssen sich erbrechen oder fühlen sich schwindlig“, so Kiefl, der Verhaltenstipps gibt:

Ruhe bewahren

Betroffenen in Schocklage bringen (in Rückenlage auf dem Boden und die Beine ca. 20 - 30 cm hoch).

unter 112 Rettungsdienst alarmieren

Einstichstelle kühlen.

Betroffenen bei Bewusstsein halten.

„Viele Allergiker tragen Notfallsets mit passenden Medikamenten bei sich, die bei Bedarf injiziert werden können. Aber auch dann sollte der Rettungsdienst alarmiert werden“, so Kiefl.

Wenn eine Wespe in den Mund, Rachen oder Hals sticht, kann die Schwellung auch für Nichtallergiker gefährlich werden. In dem Fall rät Dr. Kiefl ebenfalls einen Notarzt zu rufen, den Betroffenen bei Bewusstsein zu halten und die Stichwunde zu kühlen, notfalls auch mit Speiseeis. Der Stich einer Hornisse, weiß der Mediziner, ist zwar schmerzhafter, aber nicht gefährlicher als der einer Biene oder Wespe. Während Hornissen und Wespen mehrfach zustechen können, verlieren Bienen ihren Stachel beim Stich und sterben. Mit dem Stachel verbleibt aber auch die Giftblase an selbigem. „Nach dem Stich einer Biene sollte daher der Stachel möglichst schnell entfernt werden. Schaben Sie ihn einfach mit einem Fingernagel ab. Verwenden Sie keine Pinzette“, rät der Offenbacher Notarzt. (mad)

