Brutale Attacke im Park: Mann schlägt auf Senior ein – und versteckt sich danach im Gebüsch

Ein Streit im Büsing-Park in Offenbach eskaliert. Ein Mann tritt und schlägt sein Opfer unter anderem gegen den Kopf. Der Täter wird wenig später festgenommen.

Offenbach - Am Samstagnachmittag kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Büsing-Park, bei der ein 69 Jahre alter Mann angegriffen wurde. Die Polizei hat daraufhin einen 27-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, gegen den derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Das teilte die Polizei Offenbach am Montag (15. Mai) mit.

Augenzeugen meldeten gegen 17 Uhr der Polizei, dass es an einer Parkbank im Bereich der „Pagode“ zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stieß der jüngere Mann den älteren zu Boden und attackierte ihn anschließend mit Faustschlägen und Tritten, unter anderem gegen den Kopf. Eine Begleiterin des 69-Jährigen sowie Passanten griffen ein und trennten die beiden Männer.

Angriff in Offenbach: Polizei setzt Taser gegen Täter ein

Der Angreifer flüchtete zunächst aus dem Büsing-Park in Richtung Mainstraße, wurde jedoch von einem Zeugen verfolgt. Die Polizeibeamten trafen rechtzeitig ein und stellten den Tatverdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Bei der Festnahme leistete der 27-Jährige erheblichen Widerstand und versuchte zeitweise, sich aus der Fesselung zu befreien. Um den hochaggressiven Mann zu überwältigen, griffen die Beamten zum Taser.

Der 69-jährige Mann erlitt durch den mutmaßlichen Angriff Schürf- und Platzwunden und wurde kurzzeitig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Tatverdächtige wurde nach seiner Festnahme zur ärztlichen Abklärung in eine Klinik gebracht. Ein Gericht ordnete anschließend die vorläufige Unterbringung des 27-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Die Polizei in Offenbach führt die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/80985100 bei der Polizei zu melden. (esa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.

