Streit zwischen Verein und Anwohner vor Gericht

Den Pfau, durch den sich der Kläger gestört fühlte, hat Erlenbruch-Chef Zacharias Leis in den Wildpark Alte Fasanerie in Klein-Auheim umgesiedelt.

Offenbach - Der Streit zwischen den Geflügelzüchtern am Erlenbruch und einem Anwohner, der sich über nächtlichen Lärm des Federviehs beklagt, ist vor Gericht gelandet. Dabei deute sich an: Justitia ist nicht unbedingt aufseiten des Vereins. Von Matthias Dahmer

Eigentlich ist für unvoreingenommene Beobachter die Ausgangslage klar: Hier ein Traditionsverein, der seit 125 Jahren am Erlenbruch beheimatet ist, dort ein Anwohner, der in Kenntnis der Gegebenheiten vor zwei Jahren in einen Neubau gegenüber dem Vereinsgelände gezogen ist. Doch das „Selbst-Schuld-Prinzip“ spielt für die dritte Zivilkammer des Landgerichts Darmstadt, wo der Fall gelandet ist, offenbar keine Rolle. Bei einem ersten Verhandlungstermin wurde jetzt deutlich, dass für das Gericht der nächtliche Lärmschutz von 22 bis 6 Uhr oberste Priorität hat.

Mehr zum Thema: Zugezogener klagt wegen Lärm gegen Geflügelzüchter Weil ein zur finalen Entscheidung notwendiges unabhängiges Lärmgutachten ein unverhältnismäßig großes Loch in die Vereinskasse gerissen hätte, beugten sich die Züchter zähneknirschend einer Art erstem Vergleich: Danach beruft der Verein in den nächsten Wochen eine Versammlung seiner rund 90 Mitglieder ein. Die muss dem Vorschlag zustimmen, die Volieren der nächtlichen Krachmacher so umzurüsten, dass in der fraglichen Zeit kein Laut nach draußen dringt. Unter anderem geht es dabei um Nachtklappen, Abdunkelung der Fenster und Installation von Belüftungsanlagen. Betroffen sind Züchter, die Hähne halten. Ein Pfau, durch den sich der Kläger ebenfalls gestört fühlte, wurde schweren Herzens schon abgegeben; er hat ein neues Zuhause im Wildpark Alte Fasanerie in Klein-Auheim gefunden. Für die Umrüstung der Volieren hat der Verein vier Monate Zeit. Danach wird die Lärm-Lage neu bewertet.

Kläger Ramon Wendling fühlt sich nach dem ersten Verhandlungstermin in seiner Position gestärkt. „Der Richter hat dem Vereinsvorsitzenden nach zehn Minuten die Zähne gezogen“, formuliert er. Gleichzeitig betont der Anwohner, er wolle keine „Anti-Hühnerfont“ aufbauen oder gar den Verein abschaffen. Ihm gehe es lediglich um den nächtlichen Lärm der Hähne. Die würden teilweise ab 4 Uhr morgens krähen. Wendling legt zudem Wert auf die Feststellung, er Klage im Namen weiterer 20 Anwohner, die sich in ihrer Nachruhe gestört fühlten.

Vereinsvorsitzender Zacharias Leis spricht von einer schwierigen Situation. Die Züchter seien Pächter auf dem Vereinsgelände, vier von ihnen hätten bereits das Handtuch geworfen. „Wenn die Mitgliederversammlung dem Vorschlag des Gerichts nicht zustimmt, wird es problematisch“, so Leis.

Welche Kosten die angepeilte Umrüstung verursachen wird, ist noch unklar. Der Züchter-Chef weist darauf hin, dass einige Pächter schon Nachtklappen installiert haben. Verwundert ist Leis darüber, dass Fluglärm über dem Erlenbruch, der lediglich zwischen 23 und 5 Uhr verstummt, für das Gericht nicht ins Gewicht fällt. Auch zweifelt er an, dass der Kläger Mitstreiter hat. „Die Beschwerden kamen bislang nur von Herrn Wendling.“

Was dem Vereinsvorsitzenden mit Blick auf den weiteren Verlauf des Verfahrens Sorge bereitet ist der Umstand, dass der Kläger bestimmen kann, wie es weitergeht. Leis: „Was ist, wenn wir den Forderungen nachkommen und Herrn Wendling reicht das immer noch nicht?“

Die Zivilkammer des Landgerichts fand beim ersten Verhandlungstermin aber nicht nur Worte für die Streithähne. Die Ausführungen des Richters beinhalteten auch einen Rüffel für die Stadt, die Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe des Vereinsgeländes genehmigt habe. Eine gewisse Realitätsferne bewies die Kammer bei der Überlegung, der Verein könne mit seinem 24.000 Quadratmeter großen Gelände ja umziehen.