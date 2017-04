Stromausfall im Osten der Stadt

Offenbach - Blackout! Mehr als eine Stunde war gestern Nachmittag rund um die Feuerwache im Osten der Stadt der Strom weg.

Wie EVO-Sprecher Martin Ochs mitteilte, sorgte ein Kurzschluss an einer Station im Bierbrauerweg um 14.11 Uhr für den Ausfall weiterer Stationen. Betroffen von dem Ausfall waren auch Haushalte an Bieberer, Oberer Grenz- und Dieselstraße sowie im Herzweg. Der Notdienst wurde sofort alarmiert. Um 15.26 Uhr, so der Sprecher, seien alle betroffenen Haushalte wieder am Stromnetz gewesen. (san)

