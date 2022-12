Er gab Hinweise zur Unfallflucht: Polizei sucht unbekannten Zettelschreiber

Von: Christoph Sahler

In Offenbach bemerkt eine Frau einen Schaden an ihrem Auto. Ein Unbekannter hinterlässt ihr Hinweise auf den Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbach - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Samstagabend (26. November) in der Luisenstraße in Offenbach ereignet hat, sucht die Polizei einen unbekannten Zettelschreiber.

Gegen 17.30 Uhr habe eine Frau ihren grauen Ford Fiesta in Höhe der Hausnummer 85 abgestellt, schreiben die Beamten nun. Als die Frau gegen 21.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an ihrem Außenspiegel fest.

Die Polizei in Offenbach sucht einen unbekannten Zettelschreiber.

Offenbach: Polizei sucht nach Zeugen - Unfallflucht in Luisenstraße

Ein unbekannter Zettelschreiber hatte ihr eine Nachricht mit Hinweisen auf den Unfallverursacher unter dem Scheibenwischer hinterlassen. Die Polizei bittet nun den unbekannten Zettelschreiber sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 / 80985100 zu melden. (csa)

