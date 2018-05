Fünf Facetten der Komik

Zehnjähriges Bestehen der Kabarettnächte

+ © mei Während Michael Feindler beim Sinnieren über Sexismus etwas ernstere Töne anschlug, schlüpfte Eva Eiselt in die Rolle eines Großvaters, der über kontrollsüchtige Helikoptermütter nur den Kopf schütteln kann. © mei

Offenbach - An Humor in den unterschiedlichsten Tönen und Darbietungsformen durfte sich das Publikum bei „(R)Evolution Jetzt!“ erfreuen, einem Best- Of-Abend anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Südhessischen Kabarettnächte. Von Marian Meidel