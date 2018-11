Susanne Haas-Maier unterrichtet krebskranke Kinder

Offenbach - Ein Stundenplan prägt den Alltag von Schülern. Doch wenn Kinder aus gesundheitlichen Gründen länger nicht zur Schule gehen können, bricht diese Stütze weg. Susanne Haas-Maier bringt diesen Kindern etwas Routine zurück. Von Steffen Müller

Sie unterrichtet Erst- bis Sechstklässler, die Wochen oder Monate ausfallen. Viele ihrer Schüler haben Krebs. Wenn sich Lehrkräfte auf ihren Unterricht vorbereiten, wissen sie ungefähr, was sie in der Stunde erwartet. Bei Susanne Haas-Maier ist das anders. Wenn sie morgens aufsteht, weiß sie oft nicht einmal, wen sie am Vormittag unterrichtet. Denn Susanne Haas-Maier arbeitet an keiner Regelschule, sie bringt erkrankten Kindern aus Stadt und Kreis Offenbach in deren eigenem Zuhause und manchmal auch im Krankenhaus Deutsch, Mathe und nach Bedarf auch andere Fächer bei. Ob ihre Schüler von ihrem Gesundheitszustand her in der Lage sind, zu lernen, entscheidet sich oft erst am Morgen. Denn die meisten Schüler von Susanne Haas-Maier sind schwer krank und müssen sich wegen ihrer Erkrankung einer Chemotherapie unterziehen und sind dadurch in vielerlei Hinsicht extrem belastet.

Seit 2005 betreut die gelernte Grundschullehrerin die jungen Patienten, bereut hat sie es nie, dass sie nach der Elternzeit diesen Weg gegangen ist und bis heute dem Staatlichen Schulamt in dieser Funktion erhalten geblieben ist. „Natürlich ist es belastend, die Kinder in dem Zustand zu sehen“, sagt die Mutter einer Tochter. Aber: „Sinnvoller arbeiten kann man kaum.“ Denn Susanne Haas-Maier ist sich bewusst, dass sie etwas Gutes tut. In schwierigen Zeiten kann sie einer Familie ein bisschen Halt geben, als stabile Bezugsperson etwas Struktur in einen plötzlich völlig veränderten und unregelmäßigen Alltag bringen. Dabei hält sie sich an einen Leitspruch, den schon ihre Uroma ihrer Mutter ins Poesiealbum schrieb: „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.“ Und das Zitat hat sich bewährt. „Ich erfahre viel Dankbarkeit vor allem seitens der Eltern, aber auch von der Mehrzahl der Kinder und merke, dass ich mit meinem Angebot in der Regel willkommen bin. Für diese Zeit am Tag sind die Kinder in erster Linie Schüler, keine Patienten.“

Auch dass sie aus einem evangelisch-reformierten Elternhaus kommt, hilft ihr, ihre Arbeit immer wieder neu mit Freude anzugehen und Kraft daraus zu ziehen. „Das Licht scheint in der Finsternis“, zitiert sie Johannes 1, Vers 5. „Und wenn ich spüre, dass ich wenn auch nur ein kleiner Lichtstrahl für meine Schüler sein kann, so macht mich das froh.“ Beschönigen möchte Haas-Maier aber nichts: „Natürlich gibt es auch harte Momente.“ Seitdem sie die Aufgabe übernommen hat, hat sie rund 40 Kinder mit Krebs unterrichtet und etwa fünfzehn, die aus anderen Gründen über längere Zeit nicht zur Schule gehen konnten. Fünf ihrer Schüler haben die Krankheit nicht überlebt.

Doch nicht nur der „worst case“, wie die Lehrerin es nennt, zieht ihr „auch mal ein Stück weit den Boden unter den Füßen weg“. Sie erinnert sich an den ersten Besuch bei einer Familie, als die Mutter von ihrem kranken Kind und einer nicht enden wollenden Odyssee erzählte, bis die Diagnose Krebs ausgesprochen war. „An der Wand im Wohnzimmer stand mit großen schwarzen Buchstaben geschrieben ‘que belle la vie’ (wie schön das Leben ist).“

Aber es gibt auch viele Glücksmomente. „Das Tollste ist, wenn ein Kind nach Monaten oder auch Jahren in seine Klasse zurück geschult werden kann.“ Die Wiedereingliederung in die Schule ist ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit von Susanne Haas-Maier. Sie spricht viel mit den Lehrkräften und kommt zu Unterrichtsbesuchen in den Klassenraum. „Klar haben die Kinder einen Sonderstatus, da sie viel durchgemacht haben, aber wichtig ist, sie nicht zu sehr in Watte zu packen.“ Denn für Kinder ist es gut, wieder so normal wie möglich behandelt zu werden.

Aber auch während ihrer Krankheit legen viele Schüler wert darauf, gefordert zu werden. Damit die Verbindung zur Schule und die Zugehörigkeit bestehen bleibt, bemüht sich Haas-Maier um die Unterrichtsmaterialien aus der Regelschule der Kinder. „Es kommt schon mal vor, dass einer meiner Schüler enttäuscht ist, wenn die Klassenkameraden mehr oder andere Arbeitsblätter haben.“ Deshalb sei es auch wichtig, dass die Erkrankten Tests oder Klassenarbeiten schreiben dürfen. Ob in vollem Umfang oder mit mehr Zeit, entscheidet Haas-Maier. Korrigiert werden die Aufgaben dann von den Fachlehrern an der Schule.

Und wenn einer ihrer Schüler an einem Tag mal nicht so viel Kraft für Unterricht hat, ist das für Haas-Maier auch kein Problem. Mit den Jahren hat sie gemerkt, dass viel von der Tagesform abhängt, „Da muss ich eben flexibel sein und in die methodische Trickkiste greifen“. Die meisten ihrer Patienten freuen sich aber auf ihren Besuch, manche sogar auf Hausaufgaben. Warum das so ist, fasst Haas-Maier so zusammen: „Lernen bedeutet Zukunft und Zukunft heißt leben.“