Kommt der nächste GZSZ-Star aus Offenbach? TV-Produzenten suchen Talente im KOMM

Offenbach – Versteckte Schauspieltalente, heimliche Tanzvirtuosen, unerkannte Stimmwunder: Danach sucht am Samstag die UFA-Talentbase am Aliceplatz. Das Einkaufszentrum KOMM ist der einzige Ort in Hessen, an dem in diesem Sommer Deutschlands größter TV-Produzent neue Gesichter für Film und Fernsehen sichtet.

UFA Talentbase: Deutschlands größter TV- und Serienbetrieb

„Die Nummer 53 bitte. Wo ist die Nummer 53?“, im Untergeschoss des KOMM ist reger Betrieb und eine gewisse Aufgeregtheit spürbar. Kein Wunder, wenn die UFA-Talentbase, Deutschlands größter TV- und Serien-Betrieb, zum einzigen hessenweiten Casting lockt, folgt dem Ruf eine aufgekratzte Menge.

Laute Musik dröhnt aus den Lautsprechern, ein Moderator spricht, Kameras laufen, Scheinwerfer sind auf die Performer gerichtet: Das offene Casting der Produktionsgesellschaft ist in vollem Gang. Seit mehr als zehn Jahren sucht das Talent- und Casting-Portal der UFA nach Darstellern, Komparsen, Tänzern und Musikern – unter anderem für Formate wie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ und „Charité“.

Hoffnung auf die große Karriere: "Einfach mal versuchen"

Aufgeteilt auf zwei Boxen haben die Teilnehmer auf der einen Seite die Möglichkeit, sich vom Fotografen von allen Seiten ablichten zu lassen für eine Sedcard (Bewerbungsunterlagen). Rechts schlägt das eigentliche Herz der Show: Hier können die Freiwilligen zeigen, was sie drauf haben: Gesang, Tanz, Schauspiel. Davor steht eine wuselige Menge mit aufgedruckten Nummern, die nur darauf wartet, vom Moderator aufgerufen zu werden.

Jasmin wartet noch, der Aufkleber haftet bereits auf ihrem T-Shirt. „Ich wollte es einfach mal versuchen“, lacht die 18-Jährige und zuckt die Schultern, „ich tanze und habe für heute ein kleines Stück zusammengestellt, vielleicht nehmen sie mich ja für ‚Spotlight‘ oder so.“ Sie wirkt sehr aufgeregt. „Bin ich auch“, sie grinst, „aber das gehört wohl dazu.“

+ Überzeuge uns von deinem Können, und wir geben dir deine Chance! Der Aufforderung der UFA Talentbase folgen in Offenbach viele unentdeckte Gesangs- und Schauspieltalente, die ihr Können vor der Videokamera und den Zuschauern unter Beweis stellen. Fotos: Barnickel

Lavinia (15) und Lara (10) sind ebenfalls sehr nervös vor ihren Auftritten. Beide sind seit etwa einem Dreivierteljahr in einer Schauspielschule und wollen heute ihr Talent beweisen. „Schauspielen bedeutet einfach sehr viel für mich“, stellt Lavinia klar, „man kann in andere Rollen schlüpfen und Emotionen und Sachen ansprechen, die man sonst nie könnte.“

Bei der Talentbase treffen viele Menschen aufeinander

Und dann geht es für ihre jüngere Schwester schon los. „Wir machen eine kleine Improvisationsübung!“, erklärt der Moderator der UFA-Talentbase gut gelaunt. „Ich bin dein Vater und du möchtest 50 Euro von mir zum Shoppen, obwohl du dein ganzes Taschengeld bereits ausgegeben hast!“ Gesagt, getan. Mit allen Mitteln versucht Lara, ihn um den Finger zu wickeln, wird trotzig, traurig und schmeichelnd. „Ihr würde ich sogar 100 geben!“, heißt es am Ende sogar.

„Die Atmosphäre bei Castings ist einfach wunderbar!“, Susan Albers, ehemalige Viertplatzierte bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ist ebenfalls zur Unterstützung im KOMM. „Und es ist auch interessant, wie viele unterschiedliche Typen von Menschen bei solchen Gelegenheiten zusammentreffen – man kommt ins Gespräch und lernt sich gegenseitig kennen.“

Dem stimmt Center-Managerin Julia Steinmetz zu. „Das KOMM soll eben nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern ein Ort der Begegnung und des Verweilens sein.“

Ein absoluter Höhepunkt ist die 15-jährige Lena aus Frankfurt, die den Song „Hurt“ von Christina Aguilera performt. Und auch, als sie einen kleinen Texthänger hat („Ich hab den Text vergessen, wie geht es weiter?“), singt sie tapfer weiter, was vom Publikum mit einem Sonderapplaus belohnt wird.

„Ich hätte wirklich noch besser sein können!“, meint sie, als sie vom roten Teppich wieder zurückkommt. „Das Ganze heute war echt spontan, meine Mutter hat mich geweckt und gemeint, dass es das heute hier gibt!“ Zufrieden kann sie jedenfalls sein: Denn nach ihrem Gesangsauftritt bekommt sie von der UFA eine Anmeldung für das Casting der nächsten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ direkt in die Hand gedrückt.

Lena strahlt und wird direkt vom RTL-Team zum Interview in Beschlag genommen – mal gucken, ob die 15-Jährige demnächst bei der Castingshow im Fernsehen zu sehen sein wird...

