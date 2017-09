Offenbach-Themen platziert

Offenbach - Leicht war es nicht für die drei bereits in Verantwortung für die Stadt stehenden OB-Kandidaten, parallel zur Bundestagswahl mit kommunalen Themen zu punkten. Von Matthias Müller

Es ist ihnen in bemerkenswerter Weise gelungen, trotz der konkurrierenden Merkel- und Schulz-Show Offenbacher Probleme nebst der eigenen Person zu platzieren.

Dr. Felix Schwenke (SPD), Peter Freier (CDU) und Peter Schneider (Grüne) warben mit drei grundverschiedenen Strategien um Stimmen und Stimmungen.

+ Bürgermeister Peter Schneider setzte mit dem etwas sperrigen Slogan „Stadt zum Bleiben“ ganz in „Grüner-Tradition“ auf ein an Inhalten orientiertes Kräftemessen. Konkrete Aussagen rund um die urbane Lebensqualität erfüllen, glaubt man Umfragen, Wählerwünsche.

Mit einem Ergebnis von 14 Prozent konnte Schneider dennoch kaum mehr als das Grüne-Stammklientel mobilisieren. Seine nostalgisch-melancholische Bildersprache taugte kaum für die kulturelle Avantgarde oder alternative Subkulturen, für die eine „Stadt zum Bleiben“ mehr als Stillstand ist. Um aber traditionelle Milieus zu überzeugen, fehlten Peter Schneiders Kampagne Projekte mit Strahlkraft ins Bürgertum.

+ An fehlenden konkreten Vorhaben litt auch Peter Freiers Wahlkampf, der deutlich auf stabile politische Mehrheiten in Magistrat und Stadtverordnetenversammlung setzte. Eine durchaus aussichtsreiche Strategie, wenn der Stadtkämmerer die Frage „Für was?“ beantwortet hätte. Sein Gelübde für ein Hallenbad wirkte fünf Tage vor der Stichwahl eher wie eine Sturzgeburt, obwohl die Forderung nach Schwimmmöglichkeiten verlässlich die Offenbacher DNA reizt.

Hätte Freier den Schwimmtempel an den Anfang seiner Kampagne gestellt plus Projekte wie die Linie 16 oder die Straßensanierung, wäre das Versprechen, diese Projekte politisch durchsetzen zu können, ein „gewichtiges Pfund“ gewesen. Für die Positionierung der Projekte und die öffentliche Debatte darüber hätten seine grünen und liberalen Koalitionspartner wertvollen Flankenschutz leisten müssen. Der Trumpf war gut. Er wurde aber zu spät und ohne ein realistisches Konzept ausgespielt.

Freiers CDU hingegen entfachte seit einem Jahr Rückenwind aus der falschen Richtung. In einer Art „Mangel-Mann-Modus“ verzettelte sich die Spitze der Fraktion seit der Kommunalwahl in kleinliche Auseinandersetzungen mit dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister Horst Schneider über drittklassige Probleme. Nicht nur müßig, weil Schneider im Januar Geschichte ist, sondern schlimmer: So blieb kaum Platz für eigene Botschaften.

Ob Hafen, Wetterpark oder Wilhelmsplatz: Hätte die Union nach der Kommunalwahl die Oppositionsrolle abgestreift, gelungene Projekte für sich reklamiert und mit eigenen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag angereichert, hätte sie die Erfolge für sich beanspruchen dürfen.

Stattdessen verhedderte sie sich im Geflecht unklarer Botschaften. Während ein Teil der Offenbacher glaubte, jetzt bleibe am Marktplatz außer dem Austausch einiger Platten alles beim Alten, monierte der Rest, dass die CDU viel zu radikal vorgehe.

Freiers Plakate überzeugten mit guter Typographie und präziser Proportion zwischen Schrift und Bild. Auf seiner gelungenen Internetseite präsentiert sich der Unionskandidat mit einfühlsamen und eindrucksvollen Bildern. Warum er diese Fotos nicht auf seinen Plakaten verwendete, bleibt sein Geheimnis.

Für das XXL-Label lasse ich eine Kasselerin sprechen, die angesichts der ersten Freier Plakate fragte, was denn „XXL“ für eine neue Partei sei. Ihre Reaktion auf die Antwort, damit wirbt ein CDU-Kandidat, war eindeutig. XXL ist ein netter Gag zu Beginn eines Wahlkampfs. In der heißen Phase der Auseinandersetzung taugt das Signet allenfalls, um Projekte, nicht aber um Personen zu promoten. Dazu kam: Nach dem mageren Ergebnis des ersten Wahlgangs wurde der Superlativ eher zur Belastung.

+ Sozialdemokrat Dr. Felix Schwenke hat die Zeit nach seiner Abwahl als Stadtkämmerer genutzt, um auch als ehrenamtlicher Stadtrat für Sport und Kultur Netzwerke zu knüpfen. Es schaffte es, aus dem schlichten „Dialog mit den Menschen“ eine mächtige Kampagne für seine Person zu stricken: Bürgerbefragung, eine Wahlprogramm öffentlich zur Diskussion gestellt, Nachbarschaftstreffen, Vereinsbesuche, Kneipentouren, 10.000 Gespräche. Manchem drängte sich schon der Eindruck auf: Niemand ist vor seinem Handschlag mehr sicher.

Dazu ist es ihm gelungen eine Wählerinitiative aus der Mitte der Stadt aufzubauen und ohne Reibungsverluste mit einer kommunal hoch motivierten Partei zu vernetzen. Wenige Prominente, kaum Granden aus Wiesbaden und Frankfurt, stattdessen Menschen aus der Mitte der Offenbacher Gesellschaft zählte sein Unterstützerkreis. Das wirkte – im Gegensatz zu Freiers Initiative mit Volker Bouffier und Petra Roth – authentisch. Sein Programm interessierte dann schon kaum noch. Für die Menschen zählte das Gefühl: „Hier ist jemand, der mir zuhört“.

Die OB-Wahl 2017 ist aber auch die erste Abstimmung in Offenbach, die über die „Sozialen Netzwerke“ mit entschieden wurde. Schwenke hat bei Facebook und Instagram sicher noch nicht die Dichte, Qualität und Differenziertheit von Kampagnen in den USA erreicht. Aber mit Reichweiten von über 15.000 Kontakten für einzelne Posts hat er seine Mitbewerber um Lichtjahre überholt, auch weil er die vielen hundert Anmerkungen von Kritikern und Unterstützern zuverlässig beantwortete.

Die Offenbacher Freidemokraten haben den OB-Wahlkampf als „zu lasch“ charakterisiert. Widerspruch, Euer Ehren! Im Namen aller Kandidaten. Die unterschiedlichen Strategien der aussichtsreichen drei von insgesamt sieben holten trotz des parallelen Bundesentscheids den OB-Wahlkampf zurück nach Offenbach. Aber vielleicht ist die Einschätzung der FDP nur der Textbaustein in der Rubrik „Wahlkämpfe, an denen wir nicht beteiligt waren“...