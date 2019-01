Therapieplatz als letzte Hoffnung für Haftreduzierung

Offenbach – Hasan F. ist ein alter Bekannter der hessischen Justiz. Zwölf Vorstrafen reihen sich im Bundeszentralregister des 29-jährigen Offenbachers, seit gestern ist die 13. rechtskräftig. Von Silke Gelhausen

In zweiter Instanz wurde am Landgericht Darmstadt das Urteil vom Offenbacher Schöffengericht bestätigt, welches ihn am 13. August 2018 für 20 Monate wegen unerlaubtem Kokainbesitz hinter Gitter schickte. „An eine Bewährungsstrafe haben wir bei der Berufung natürlich nicht gedacht. Das wäre ja unrealistisch“, konstatiert Verteidiger Tobias Schmelz, „An ein bisschen weniger Zeit im Vollzug aber schon.“ Richter Martin Rößler raubt dem Angeklagten sofort sämtliche Illusionen. „Es sitzen Leute hier, die bringen viel mit, und es gibt welche, die bringen wenig mit. In Ihrem Fall muss ich allerdings sagen: Das ist ziemlich dünn!“

Außer dem ernsthaften Willen des cannabisabhängigen Mandanten, sich einer zweiten, erfolgreichen Therapie zu stellen, kann Schmelz zur Strafmilderung wenig in die Waagschale werfen. Ein kleines Plus ist noch der Arbeitsvertrag eines Cafés, bei dem der Arbeitslose gejobbt hatte und das ihm seit November zusätzliche Dienstzeiten anbieten kann. Der Strafverteidiger sieht selbst ein, dass das Amtsgerichtsurteil weder besonders hoch, noch sehr milde ist. Eigentlich völlig in Ordnung.

Dabei geht es „lediglich“ um 50 Gramm Kokain, mit denen F. erwischt wurde. Wär es sein erstmaliges Vergehen gewesen, wäre er vielleicht mit einer Geldstrafe davon gekommen. Doch bei seiner einschlägigen Historie ist das undenkbar. F. steht am 13. April 2017 mit einer Gruppe junger Männer vor einer Sportsbar in der Lilistraße, als sich zwei Polizisten im Streifenwagen nähern. Spontan entschließen sie sich zur Kontrolle des Treffens. Auch der Angeklagte sieht das weiß-blaue Auto näher kommen und weiß sofort, was ihm blüht. Im letzten Moment wirft er ein kleines Päckchen in die benachbarte Hofeinfahrt. Doch die Reaktion kommt zu spät. Die Beamten haben den Wurf beobachtet und finden die Drogen.

Nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt beschließt F., das Rechtsmittel zurückzuziehen. Ein Ass hat das Team ja noch im Ärmel: die Zurückstellung der Strafvollstreckung nach Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes. Dieser Artikel besagt, dass bei Inanspruchnahme eines Therapieplatzes für Drogenabhängige eine Haftstrafe von maximal zwei Jahren entsprechend gekürzt oder gegen Bewährung ausgesetzt werden kann.

