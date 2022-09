Tödliche Schüsse in Offenbacher Bar: Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Von: Sebastian Richter

Teilen

Polizisten stehen vor der Bar „Black Diamond“ in Offenbach, nachdem dort Schüsse einen Mann tödlich verletzt hatten. © Christoph Walther/5Vision.media

In Offenbach fallen am 11. September in einer Bar Schüsse. Ein Mann stirbt, ein weiterer wird schwer verletzt. Die Polizei vermeldet jetzt mehrere Festnahmen.

Offenbach – Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Offenbach am 11. September hat die Polizei am Donnerstagmorgen (29. September) vier Tatverdächtige festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 33-Jährigen, den die Polizei als Hauptverdächtigen bezeichnet, und drei weitere Männer im Alter von 20, 28 und 33 Jahren.

Durch die Schüsse in der Black-Diamond-Bar in Offenbach war ein 48-Jähriger getötet und ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Hintergrund der Tat seien nach bisherigem Ermittlungsstand Streitigkeiten zwischen dem tödlich verwundeten Opfer und einer Personengruppe gewesen, wie die Polizei mitteilt.

Tödliche Schüsse in Offenbach: Rolle des Schwerverletzten noch ungeklärt

„Welche Rolle der Schwerverletzte in dem Konflikt spielt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es weiter. Der gesundheitliche Zustand des Schwerverletzten sei aktuell stabil, der Mann konnte aber bisher nicht befragt werden. Im Zuge der Festnahmen wurden mehrere Wohnungen in Offenbach, Frankfurt und Südhessen durchsucht. (spr)