Tödlicher Unfall in Offenbach: Radfahrerin gerät unter Linienbus

Tödlicher Unfall in Offenbach: Eine Radfahrerin ist vor dem Sana-Klinikum unter einen Linienbus geraten. (Symbolbild)

In Offenbach ist eine Radfahrerin bei einem Unfall gestorben. Die Frau wurde von einem Linienbus erfasst. Unklar ist noch, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.

Tödlicher Unfall in Offenbach

Eine Radfahrerin gerät vor dem Sana-Klinikum unter einen Linienbus

unter einen Linienbus Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam

Update vom Mittwoch, 11.03.2020, 19.15 Uhr: Nachdem zu einem tödlichen Unfall vor dem Sana-Klinikum in Offenbach gekommen ist, hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Nach Angaben der Polizei erfasste der Bus das Vorderrad der Radfahrerin und zog die Frau unter den Bus. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen und verstarb noch am Unfallort. Ihre Identität ist immer noch unbekannt.

Bei dem Unfall erlitt die Busfahrerin einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu, der den genauen Unfallablauf klären soll. Der Starkenburgring vor dem Sana-Klinikum in Offenbach ist immer noch voll gesperrt.

Anmerkung: In einem ersten Statement sprach die Polizei von einem tödlich verunglückten Mann. Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau handelt.

Erstmeldung vom Mittwoch, 11.03.2020, 17:25 Uhr: Offenbach – Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwoch (11.03.2020) gegen 16.40 Uhr vor dem Sana-Klinikum in Offenbach gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet ein Radfahrer nahe dem Haupteingang am Starkenburgring unter einen Linienbus.

Tödliches Busunglück in Offenbach

Für einen noch nicht identifizierten Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei in Offenbach hat laut ihrem Sprecher Rudi Neu Hinweise, dass das Unfallopfer am Straßenrand stand, der Bus das Vorderrad erfasste und den Mann förmlich unter sich zog.

