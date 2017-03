Gutmütigkeit von Seniorin ausgenutzt

Offenbach - Unter dem Vorwand, dass er telefonieren müsse, hat sich am vergangenen Dienstag ein Trickdieb Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame verschafft und Schmuck entwendet.

Wie die Polizei berichtete, klingelte es gegen 13.45 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Straße „Alt-Bieber“. Der Unbekannte fragte zunächst höflich, ob er ihr Telefon benutzen könne und wurde vom späteren Opfer in die Wohnung gelassen.

Nach einem kurzen Versuch, jemanden vom Haustelefon zu erreichen, gab der Täter vor, dass besetzt ist. Im Anschluss wurde der Mann dann zunehmend dreister und begann, die Schubladen der Schränke im Wohnzimmer zu öffnen. Als Grund nannte er einen angeblichen eigenen Umzug, für den er Ideen sammeln wolle.

Kurz darauf verließ der Täter die Wohnung wieder. Wenig später stellte das Opfer fest, dass eine Uhr und ein Ring fehlten. Der Täter wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte gebräunte Haut und schwarze Haare, die an den Seiten kurz und in der Mitte etwas länger waren. Der Mann hatte einen Dreitagebart und trug dunkle Kleidung. Hinweise von möglichen Zeugen erbittet die Kriminalpolizei Offenbach unter 069/8098-1234. (mad)

