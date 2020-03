Überfall auf Tankstelle: Mann bedroht Angestellten mit Messer

In Offenbach ist eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht. (Symbolbild)

Überfall auf Tankstelle in Offenbach

auf Tankstelle in Angestellte in Verkaufraum mit Messer bedroht

Polizei bittet um Hinweise

Offenbach - Zu einem Tankstellenüberfall in der Rumpenheimer Straße in Offenbach kam es am Donnerstagabend (05.03.2020). Nach Angaben der Polizei betrat der maskierte Mann kurz nach 22.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle im Stadtteil Bürgel.

Dort bedrohte der Mann die Angestellten der Tankstelle mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Die erbeuteten Einnahmen verstaute der Täter in einer weißen Plastiktüte mit Aufdruck und flüchtete. Die Polizei wertet nun die gesicherten Spuren aus und fandet nach dem maskierten Mann.

Raubüberfall auf Tankstelle in Offenbach: Beschreibung des Täters

Größe des Mannes: 1,70 Meter

schlanke Körperstatur

trug Gartenhandschuhe (schwarz mit einem orangefarbenen Bund)

Bekleidung: dunkelblaue Kapuzenjacke und graue Jeans mit Löchern an den Knien

Die Polizei fragt nun nach Zeugen, die Hinweise zum Überfall auf die Tankstelle in Offenbach machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 auf der Wache der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Trotz Raubüberfall auf Tankstelle in Offenbach: Kriminalität in Hessen sinkt

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Damit ist der Wert von 2018 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980.

Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2018 zurück: Sie ist auf 5971 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2017 waren es 6039, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium des Landes Hessen.