Unfall auf der A3 bei Offenbach: Autobahn gesperrt - Lange Staus

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A3 bei Offenbach kommt es derzeit zu Behinderungen.

Update vom Mittwoch, 20.11.2019, 9.01 Uhr: Nach einem Unfall auf der A3 bei Offenbach ist die Vollsperrung seit etwa 8.15 Uhr aufgehoben. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen auf Nachfrage.

Die linke und die mittlere Spur seien wieder frei. Ersten Informationen zufolge sind zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen ein Auto und ein Lkw kollidiert. Näheres zu dem Unfall ist noch nicht bekannt.

Erstmeldung vom Mittwoch, 20.11.2019, 7.39 Uhr: Offenbach - Wegen eines Unfalls auf der A3 in Hessen ist die Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Der Unfall passierte am Mittwochmorgen (20.11.2019) gegen 7.15 Uhr zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen im Landkreis Offenbach.

Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen auf Nachfrage.

Offenbach: A3 nach Unfall komplett gesperrt - Lange Staus ab Frankfurt Süd

Ein Auto und ein Lkw seien kollidiert, sagte der Polizeisprecher. Ein Mensch sei bei dem Unfall in der Nähe von Offenbach leicht verletzt worden.

Seit 7.30 Uhr ist die Fahrbahn deshalb komplett gesperrt. Es kommt zu langen Staus ab Frankfurt-Süd.

Offenbach: Unfall auf der A3 - Autobahn komplett gesperrt

Bei einem anderen schweren Unfall in Frankfurt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Autofahrer gestorben. Ursache des Unfalls ist laut Polizei vermutlich ein missglücktes Überholmanöver.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

