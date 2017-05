Ungeduldiger Schwarzfahrer erfindet Massenschlägerei

Offenbach - Ein 32-Jähriger meldet in der Nacht zum Mittwoch, gegen 0.45 Uhr, per Notruf eine Schlägerei. Doch die gibt es nicht.

Wenn es über Notruf „Schlägerei“ heißt, kommt die Polizei meist schneller als zu einer „normalen“ Personalienfeststellung - das dachte sich wohl auch ein mutmaßlicher Schwarzfahrer, der in der Nacht zum Mittwoch anscheinend keine Lust auf Warten hatte und daher eine Schlägerei meldete, die es nie gegeben hatte. Gegen 0.45 Uhr wurde der Polizei in Offenbach über Notruf eine Auseinandersetzung am S-Bahnhof Offenbach-Ost gemeldet, bei der sich gerade etwa 30 Personen gegenseitig die Köpfe einschlagen würden, teilte die Polizei mit. Mehrere Streifen der Stadtreviere fuhren umgehend mit Blaulicht und Martinshorn dort hin.

Vor Ort wurde jedoch keine Schlägerei, sondern lediglich die Kontrolleure angetroffen, der den 32-Jährigen zuvor ohne Fahrschein erwischt hatte und gemeinsam mit ihm auf die Bundespolizei wartete. Das dauerte ihm aber offenbar zu lange. Deswegen griff er wohl zum Telefon, um die Sache zu beschleunigen. Er muss sich nun wegen Missbrauchs von Notrufen und dem Vortäuschen einer Straftat verantworten. (lahe)

Umfrage: Hier gibt es die meisten Schwarzfahrer Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa