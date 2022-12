Zentrale Straße in Offenbach bis Silvester gesperrt – auch Buslinien betroffen

Von: Erik Scharf

Die Waldstraße in Offenbach ist kurzfristig bis Silvester gesperrt. (Symbolfoto) © Rolf Poss/IMAGO

Wegen einer Gasstörung ist die Waldstraße nahe des Offenbacher Hauptbahnhofs bis Silvester gesperrt.

Offenbach – Autofahrer in Offenbach müssen sich bis Silvester auf eine Sperrung in der Innenstadt einstellen. Aufgrund einer Gasstörung ist seit Mittwoch (28. Dezember) die Waldstraße kurz hinter der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Odenwaldring gesperrt. Das teilte die Stadt Offenbach mit.

Betroffen sind alle Fahrspuren, einschließlich der Busspur, von der Innenstadt kommend im Abschnitt zwischen Bismarckstraße und Bahnüberführung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Samstag (31. Dezember) abgeschlossen werden. Die Umleitung erfolgt durch eine Beschilderung.

Der Verkehr, der aus dem Westend oder von der Stadtgrenze kommend in Richtung Waldstraße und dort weiter in Richtung Süden fahren möchten, wird über die Marienstraße (südlich der Bahnlinie und des Hauptbahnhofs) umgeleitet, da ein Abbiegen von der Bismarckstraße in die Waldstraße in Richtung Odenwaldring nicht möglich ist.

Offenbach: Verkehr wird wegen Gasstörung umgeleitet

Der Verkehr, der über die Waldstraße von der Innenstadt kommt und weiter in Richtung Süden fahren möchte, muss einen Umweg über die Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof und weiter zur Sprendlinger Landstraße fahren. Dort erfolgt die Umleitung ebenfalls über die Marienstraße wieder zurück zur Waldstraße.

Auch der Verkehr, der aus Richtung Offenbach-Ost über die Bismarckstraße kommt, muss zum Erreichen der Waldstraße in Richtung Süden zunächst weiter über die Bismarckstraße/Hauptbahnhof, Sprendlinger Landstraße zur Marienstraße fahren. Ortskundige können außerdem auf den Hessenring und den Starkenburgring ausweichen. (esa/pm)