Verletztes Reh mit Schüssen erlöst

Offenbach - Am ersten Weihnachtsfeiertag wird ein Reh von einem Zug angefahren. Die Polizei erlöst das Tier mit Schüssen aus der Dienstwaffe.

Beamte der Bundespolizei haben am ersten Weihnachtsfeiertag ein Reh mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst, das im Bereich der S-Bahnstation Offenbach-Ost von einem Zug angefahren wurde. Gegen 6 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt die Meldung ein, dass im Bereich von Offenbach-Ost ein verletztes Tier in den Gleisen liegen würde. Eine Streife fand wenig später ein Reh, das an den Hinterläufen stark verletzt war. Um das Tier nicht weiter leiden zu lassen, wurde es mit drei Schüssen erlöst. (mad)

