Vier Wechsel in 14 Jahren: Sportsbar weicht Burger-Kette

Offenbach - Gegenüber dem Rathaus verändert sich mal wieder was in punkto Gastronomie: Sam’s Sportsbar hat geschlossen, Nachfolgerin wird die Frankfurter Burgerkette Fletcher’s. Nachbar Peter Caligari hat neben seinem Friseursalon schon so manche Wirte kommen und gehen sehen. Von Sarah Neder

Schon vor dem Bau der S-Bahn in den 90er Jahren wurde das Eck Berliner/Herrnstraße gastronomisch genutzt. Etwas ältere Offenbacher werden sich noch an die wegen ihrer Hinterzimmer-Dienste berüchtigte Gloria-Bar erinnern. Nach dem Abriss der Häuserzeile erfreute dort einige Jahre lang ein Rosenbeet. Das heutige flache Gebäude am Willy-Brandt-Platz ist in zwei Nutzungsflächen aufgeteilt. Links gestaltet seit Einweihung des Baus 2003 das Team von Coiffeur Peter Caligari Offenbacher Schöpfe.

Rechts davon ist die Geschichte der Belegungen deutlich abwechslungsreicher. In noch nicht einmal 14 Jahren haben Konzept und Lokal-Name viermal gewechselt. Der fünfte Anlauf folgt in Kürze. Zuletzt hatte Sam’s Sportsbar dort Gäste erfrischt, die Getränke bei Live-Übertragungen genießen wollten. Nun ist die Offenbacher Filiale des Frankfurter Geschäftsmanns Lior Ehrlich geschlossen. Doch die Räume bleiben nicht lange leer: Im Februar will die Kette Fletcher’s Better Burger einziehen und mit Hamburgern sowie Pommes Publikum anlocken.

Der Friseur und standhafte Willy-Brandt-Platz-Pionier Peter Caligari freut sich über die Neubelegung: „Mein Team und ich werden sicher mal dort essen gehen.“ Über den Nachmieter zeigt sich auch Lior Ehrlich glücklich: „Das ist eine schöne Sache für Offenbach“, sagt der Geschäftsmann, der sich aus der Gastronomie zurückziehen will und sich deshalb von Offenbach verabschiedet. Als Kumpel und Fletcher’s-Chef Sam Kamran Ende vergangenen Jahres nach der Berliner Straße 109 fragte, sei ihm das gerade recht gekommen.

Und auch den Besitzer der Immobilie, den Bieberer Matthias Winter, überzeugt der neue Betreiber, der bereits drei Burger-Läden und das Café Hauptwache in der Nachbarstadt führt. „Das ist ein absoluter Premiumpartner“, schwärmt Winter.

Peter Caligari frisierte zunächst neben dem von Ali Köksel und seinen Brüdern geführten ZO. „Hochwertige Gastronomie mit Tellergerichten – sehr stylish“, erinnert sich der Salonbesitzer. Der Name Köksel ist den Offenbachern von der Cafébar 13 am Wilhelmsplatz oder der Cocktailbar Weiss gegenüber dem Cinemaxx bekannt. Vor etwa zehn Jahren gingen die Gastro-Brüder pleite, alle Lokale mussten schließen.

2008 haben dann Raoul Flauaus und Patrick Krämer nach langen Umbauarbeiten das Carrée in den Räumen an der Berliner Straße eröffnet. Das Konzept, ein Mix aus Restaurant und Café, hatte jedoch keinen Erfolg. Ein Jahr später war das Carrée bereits Geschichte. Und dann kam mit Lior Ehrlich die Systemgastronomie. Erst eröffnete er das Restaurant Pizza & Pastafactory, das bald zu Sam’s Sportsbar wurde. Die wurde von den Offenbachern auch gut angenommen; glaubt man aber Online-Bewertungen, waren die Mitarbeiter in letzter Zeit nicht mehr allzu kundenorientiert. „Hier trifft man oft auf mürrisch-unmotivierte Mitarbeiterinnen“, heißt es bei den Rezensionen. Oder: „Leider war der Service heute eine Katastrophe.“

Ehrlich weiß um diesen Missstand und gesteht: „Ich habe mich nicht mehr so gut gekümmert.“ Bei Fletcher’s, sagt Ehrlich, sehe er solche Gefahren nicht: „Sam Kamran setzt in jeder Filiale einen Betriebsleiter ein, der nach dem Rechten sieht.“

Peter Caligari ist erleichtert, dass neben ihm keine Angebotslücke entsteht. „Leerstand ist immer ungünstig.“ Er merke das in seinem zweiten Salon an der Bieberer Straße, neben dem seit vier Jahren Ladenfläche – kurz belegt von MySports – leer steht. „Das ist für unser Geschäft nicht förderlich“, verdeutlicht Caligari und hofft auch dort auf neue Nachbarn.