Ein letzter Rache-Akt

Offenbach - Ein Hausmeister und sein ehemaliger Arbeitgeber liegen seit Jahren im Streit. Es kommt zur juristischen Auseinandersetzung und einer Verurteilung des Angestellten, der sich der Familie nicht mehr nähern darf. Von Steffen Müller

Trotzdem hetzt er den Rentnern noch einmal die Polizei auf den Hals – aus Heimtücke. Wie ist das möglich?

Um 8.17 Uhr klopft es bei der Familie A. an der Tür. „Aufmachen! Polizei!“. Als der 79-jährige Bewohner öffnet, stehen ihm mehrere Beamte gegenüber, einer drängt ihn sofort in die Wohnung, hält ihn in einem Zimmer zurück, und zeigt ihm einen Durchsuchungsbefehl. Der Verdacht: In ihrem Haus an der Bieberer Straße soll die Familie A. unerlaubt Schusswaffen und Munition gelagert haben. Ein Trugschluss, wie sich herausstellt. Durchsucht wird jeder Winkel. Sämtliche Schränke werden durchwühlt, Umzugskartons ausgekippt, sogar der Erste-Hilfe-Kasten im Auto wird auseinandergenommen. Gefunden wird nichts.

Ein Blick in die Ermittlungsakten zeigt, dass dieses Ergebnis nicht verwundert. Einziger Zeuge ist ein gewisser Herr S., der mehrere Jahre als Hausmeister für die Familie A. gearbeitet hat. Als das Rentnerehepaar ihm kündigt, da er sie bestohlen haben soll, kommt es zum Konflikt. S. terrorisiert seine ehemaligen Arbeitgeber mit nächtlichen Telefonanrufen, wirft benutzte Kondome in den Briefkasten, erbricht sich im Treppenhaus, verteilt Müll auf dem Grundstück. Das war im April. Die Familie A. erwirkt eine weitere „Wegweiseverfügung“. Dass sich S. dem Grundstück nicht mehr nähern darf, ist nichts Neues. Die erste Verfügung aus 2017 galt sechs Monate, die zweite hat keine zeitliche Begrenzung mehr.

Doch was die Familie A. vor vier Monaten noch nicht ahnt: S. ist mit seinem Rachefeldzug noch nicht fertig. Bereits im April äußert er bei der Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass die Rentner Waffen besitzen. Auf dem Durchsuchungsbeschluss wird er als Zeuge geführt.

„Wie ist es möglich, dass diese Vorgeschichte bei den Ermittlungen keine Rolle gespielt haben?“, fragt sich nun die Familie A., die mehrere Tage mit den Aufräumarbeiten beschäftigt war. Zu dem konkreten Fall darf sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern, Sprecher Alexander Homm kann aber aufklären, warum es vermutlich ein Informationsleck gab. Da der Streit zwischen der Familie A. und dem Hausmeister zivilrechtlich ausgetragen wurde, also ohne Beteiligung der Staatsanwaltschaft, hatten die Ermittler keine Kenntnisnahme von dem Konflikt, da sie bei dem Fall nicht involviert waren. Die Staatsanwaltschaft hatte schlicht keine Ahnung, dass es eine Vorgeschichte gab. „Nur wenn es sich um eine strafrechtliche Auseinandersetzung gehandelt hätte, hätten wir etwas wissen können“, sagt Homm. „Oder wenn uns der Zeuge über die Vorgeschichte informiert hätte.“ Was er aber nicht tat.

Homm erklärt auch, dass der Vorwurf des Waffenbesitzes schwerwiegend sei und schneller eine Hausdurchsuchung angeordnet werde, als bei anderen Verdachtsfällen. Für die Familie A. ist das wenig tröstlich. Sie musste ihre Wohnung selbst wieder aufräumen, eine Entschuldigung habe es nicht gegeben. Zwar kann die Familie, genau wie die Staatsanwaltschaft, gegen S. wegen vorsätzlicher Falschverdächtigung klagen, aber eigentlich wollen die Rentner nur ihre Ruhe. Deshalb haben sie sich entschieden, umzuziehen. Die Familie wird das Anwesen an der Bieberer Straße, in dem Herr A. sein ganzes Leben verbracht hat, verkaufen und aus Offenbach wegziehen.