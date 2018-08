Vorfreude auf Radstraßen

Offenbach - Im September wird auf dem Abschnitt der Senefelder Straße zwischen Marienstraße und Starkenburg-/Friedrichsring eine Teststrecke für die „Fahrradstraße zum Anfassen“ eingerichtet (wir berichteten). Gut 500 Meter lang wird sie sein. Von Marian Meidel

Um die Bewohner der umliegenden Straßen und des Senefelderquartiers über das Vorhaben zu informieren – und gegebenenfalls deren Bedenken auszuräumen – haben die Verantwortlichen der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) am Mittwochabend in der Roland-Passage einen Stand aufgebaut, an dem man ungezwungen mit ihnen ins Gespräch kommen konnte. Tatsächlich stieß das Angebot auf beachtliche Nachfrage.

„Was wir raushaben wollen, ist der Durchgangsverkehr“, beruhigt Lisa Wagner, die zuständige Planerin, Helena Schneider, eine Anwohnerin der Senefelder Straße. Diese hatte zuvor ihre Sorge geäußert, mit dem Auto nicht mehr nach Hause zu gelangen, wenn der entsprechende Abschnitt erst einmal Fahrradstraße ist. Aber: „Anlieger dürfen jederzeit durch“, so Wagner. Das bedeutet, nicht nur Schneider selbst, sondern auch potenzieller Familienbesuch – ihre zweite Sorge bezüglich der Verkehrsneuregelung – kommt mit dem Auto problemlos bis zu ihrer Haustür.

Hört man sich unter den Offenbachern um, die an diesem Mittwoch gekommen sind, um sich über die geplante Fahrradstraße zu informieren, kristallisiert sich schnell eine Tendenz heraus: Die allermeisten befürworten das Projekt. „Ich würde eine Fahrradstraße definitiv nutzen“, sagt beispielsweise IT-Entwickler Markus Schweiger. Er hofft, dass sich die Leute dadurch motiviert sehen, weniger Auto zu fahren – auch im Hinblick auf die positiven Auswirkungen, die das wohl aufs Klima hätte.

Aber wie sieht so eine Fahrradstraße überhaupt genau aus? Ganz einfach: Auf einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang, Radler dürfen nebeneinander und in beide Richtungen fahren, außerdem gilt maximal Tempo 30 für alle. Eine auffällige Beschilderung soll zudem auf die Sondersituation und das Vorrecht der Pedalritter hinweisen. „Ich glaube ja nicht, dass Schilder allein ausreichen“, moniert Helena Schneider, während sie die ausgestellte Grafik betrachtet. Ihrer Meinung nach werden diese nicht helfen, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Lisa Wagner entgegnet: „Da hätten wir noch politische Mittel in petto, die aber natürlich mit der Stadt abgestimmt werden müssen. Wir könnten daraus zum Beispiel Einbahnstraßen machen.“

Wie praktikabel das Konzept Fahrradstraße tatsächlich ist, soll ab September erst einmal die Teststrecke auf der Senefelder Straße zeigen. Bis 2021 sollen auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse neun Kilometer Radstraßen auf sechs Achsen parallel zu den Hauptstraßen entstehen, die über die Stadt hinaus ins Umland reichen. „Zum Beispiel schließen wir die Gemeinde Neu-Isenburg über Gravenbruch an“, sagt OPG-Projektmanager Ulrich Lemke. „Auch Obertshausen ist angeschlossen.“

Dass die Anwohner so reges Interesse zeigen, freut ihn. „Ich habe vielleicht mit fünf Leuten gerechnet“, sagt er mit Blick auf die wachsende Menschentraube in der Roland-Passage.

Infos unter www.t1p.de/radstrasse.