Obdachloser am Marktplatz „verweigert jede Hilfe“

Offenbach – Schon seit geraumer Zeit ist er am Treppenaufgang zur B-Ebene am Marktplatz nicht zu übersehen, ein von einem Obdachlosen abgestellter, umfunktionierter Kinderwagen, in dem er seine gesamten Habseligkeiten aufbewahrt. Von Veronika Schade

Dass es sich zweifelsohne um ein trauriges menschliches Schicksal handelt, ist klar. Aber dass ein solcher Anblick an einem so zentralen und frequentierten Ort Besuchern der Stadt nicht gerade den besten Eindruck vermittelt, ebenfalls. Was sagt die Stadtpolizei dazu, die in unmittelbarer Nähe schräg gegenüber im Stadthaus angesiedelt ist?

„Uns sind nahezu alle obdachlosen Personen im Stadtgebiet persönlich bekannt“, sagt Sachgebietsleiter Pascal Becker. So auch dieser Mann, dem die Beamten bereits mehrfach Hilfe angeboten hätten, etwa ihn in einer Notunterkunft unterzubringen. „Leider hat er jede Hilfe abgelehnt, trotz der kalten Jahreszeit.“ Daher sei er auf Anforderung an Ort und Stelle ärztlich untersucht worden und persönliche Gegenstände wie Decken, Jacken und Ähnliches zur Möglichkeit des Wärmens überprüft worden. Den Obdachlosen gegen seinen Willen an einen anderen Ort zu bringen, ist der Stadtpolizei nicht möglich: „Es gibt keine rechtliche Handhabe, die Personen der Örtlichkeiten zu verweisen oder sie zwangsweise vorzuführen oder unterzubringen.“

Doch was ist mit seinem Wagen? Könnte er diesen nicht an einem weniger frequentierten Ort abstellen, zumal er sich selbst nur wenig bei ihm aufhält? „Der Wagen ist Eigentum der Person“, betont Becker. Daher verhalte es sich anders als etwa bei einer durch Obdachlose verursachten Vermüllung: „Es liegt natürlich in unserem Interesse, Unordnungserscheinungen so schnell wie möglich beseitigen zu lassen, um das Stadtbild aufzuwerten.“ Oft sei es nicht einfach zu unterscheiden, was als Müll und was als Eigentum der betroffenen Person anzusehen sei. „Deshalb müssen wir hier vorsichtig agieren, bei solchen Entsorgungsmaßnahmen sind immer Kollegen der Fachabteilungen des Ordnungsamts dabei.“ Im konkreten Fall sei man schon öfter auf den Mann zugegangen und habe ihn gebeten, den Wagen zu entfernen oder woanders abzustellen. „Temporär hat das geholfen. Aber anweisen können wir das nicht.“

Ein Gesetz, welches das Betteln verbietet, gibt es in Deutschland nicht, stellt Becker klar. „Wir haben jedoch einen Paragraphen in der Offenbacher Straßenordnung, welcher aggressives Betteln untersagt.“ Ein bloßes Ansprechen falle nicht darunter, sondern Anfassen, Festhalten oder aggressives Verhalten Die betreffende Person sei jedoch dahingehend nicht aufgefallen.

„Obdachlose und Bettler gehören mittlerweile leider zum Bild jeder Großstadt“, so Becker. „Wir sind in Offenbach sehr bemüht, diesen Menschen zu helfen und sie von der Straße zu bekommen.“ Verglichen mit anderen Städten in der Größe Offenbachs gebe es jedoch eine „sehr geringe Anzahl“ Obdachloser und Bettler.