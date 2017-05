Illegaler Tiertransport auf A3 - Hunde im Internet angeboten

Offenbach/Erlangen - Das Veterinäramt der Stadt Offenbach warnt vor dem Kauf von Hundewelpen aus dem Ausland. Anlass sind unter anderem ein auf der A3 gestoppter illegaler Tiertransport sowie eine Internet-Anzeige.

Ohne Wasser und Futter sind die kleinen Welpen in engen Geflügelboxen zusammengepfercht als die Polizei Mittelfranken den Transport auf der A3 bei Erlangen am vergangenen Wochenende stoppt. Die Beamten kontrollieren den Mann und seinen Wagen mit tschechischer Zulassung auf einem Parkplatz - innen entdecken sie dann 42 Hundewelpen verschiedener Rassen. Das jüngste Tier ist vermutlich gerade einmal vier Wochen alt, so die Polizei. Gegen den 59-jährigen Tierarzt wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Welpen kommen in ein Tierheim und werden hier versorgt, sie leiden unter Parasiten, Augenausfluss, entzündeten Ohren und Durchfall.

Der traurige Hintergrund dieses Vorfalls: Trotz vielfacher Warnungen kaufen noch immer viele Menschen diese vermeintlich günstigen Hundewelpen unterschiedlicher Rassen aus dem Ausland - auch im Rhein-Main-Gebiet. Treffpunkt für den Handel sind oftmals Parkplätze an Autobahnen, der Verkauf läuft dabei anonym aus dem Kofferraum heraus.

Auch in Offenbach gibt es diese Fälle. Erst vergangene Woche bieten Unbekannte über das Internet bei Ebay-Kleinanzeigen Samojeden-Welpen aus Serbien an. Diese gehören laut des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz neben den Pomeranian zu den aktuellen „Moderassen“. Meistens haben die neuen Besitzer dann aber keine Freude an ihren Tieren: Diese kommen nämlich häufig unter schlechten Bedingungen zur Welt und auch die Haltung ist nicht tiergerecht. Im Kofferraum oder Transportern werden die Welpen dann aus Osteuropa illegal über die Grenzen gebracht. Zu diesem Zeitpunkt sind sie meist noch zu jung und krank, haben außerdem keine Tollwutschutzimpfung. In besonders schlimmen Fällen sterben einige Hunde bereits während des Transports.

Deshalb gab es in Offenbach dieses Jahr schon mehrere Anzeigen durch Interessenten. Die Tiere können nämlich Infektionskrankheiten aus ihrem Heimatland mitbringen und sie auf Menschen oder andere Tiere übertragen. Skeptisch sollten Interessierte also immer dann sein, wenn Welpen zu verdächtig niedrigen Preisen angeboten werden, teilweise 500 bis 1000 Euro unter dem Preis deutscher Züchter. Oder aber der Händler viele verschiedene Rassen anbietet, dabei unter mehreren Telefonnummern und Adressen im Internet auftritt oder das Muttertier und die Haltung nicht zeigen will.

Das Veterinäramt in Offenbach bittet deshalb Bürger, die im Internet oder anderswo auf solche dubiosen Angebote mit Tieren stoßen, diese so schnell wie möglich zu melden (069/8065-4910 oder veterinaeramt@offenbach.de). (jo)

