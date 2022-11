Der Offenbacher Weihnachtsbaum ist da – Stadt hofft bei Namen auf Vorschläge

Von: Niklas Hecht

Eine Woche vor Beginn des Weihnachtsmarktes ist der diesjährige Weihnachtsbaum in Offenbach eingetroffen. Nur: Wie soll er heißen?

Offenbach - Wenn „Last Christmas“ das erste Mal aus den Radioboxen schallt, dann ist klar: Weihnachten steht vor der Tür. Da der Weihnachtsmarkt in Offenbach aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren gar nicht oder nur mit Beschränkungen möglich war, startet er dieses Jahr ein paar Tage früher als üblich. Schon ab dem 14. November, und damit noch vor dem Beginn der Adventszeit, sorgen die Stände auf Aliceplatz und Stadthof für festliche Stimmung und laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Passend dazu traf am Montag (7. November) der diesjährige Offenbacher Weihnachtsbaum in der Stadt ein. Wie jedes Jahr soll er vor dem Rathaus stehen. Scheint ganz so, als wäre in Offenbach alles angerichtet für eine besinnliche Weihnachtszeit, oder? Falsch, denn dem Offenbacher Weihnachtsbaum fehlt noch ein Name. Deshalb bittet die Stadt auf ihrer Facebook-Seite um Vorschläge. „Frankfurt hat ‚Manni‘, wie soll der Offenbacher Weihnachtsbaum 2022 heißen?“, fragt sie.

Der Offenbacher Weihnachtsbaum ist da. Jetzt fehlt nur noch ein Name für ihn. © Stadt Offenbach Facebook

Offenbach: Wie soll der diesjährige Weihnachtsbaum heißen?

Die Offenbacherinnen und Offenbacher lassen sich nicht zweimal bitten und liefern in den Kommentaren unter dem Post dutzende (ernst gemeinte und weniger ernst gemeinte) Vorschläge. Vor allem traditionelle deutsche Namen haben in den Kommentaren Konjunktur. „Waldemar, weil‘s im Wald geschah!“, schreibt ein Nutzer und bekommt dafür viel Zustimmung. Auch die Vorschläge „Erwin“ und „Getrud“ bekommen einige Likes. Ein Nutzer schlägt dagegen einen eher beschreibenden Namen vor: „Mini, einfach, weil er so mickrig ist“.

Viele User haben bei der Namensfindung aber auch ein Ereignis aus der (un)geliebten Nachbarstadt Frankfurt im Kopf: „Peter, gestern wurde ein solcher auch abgesägt“, schlägt eine Nutzerin mit einem Augenzwinkern vor. Ein anderer meint etwas kryptisch „Peter F.“ Ein Kommentar spricht es dann aber noch einmal deutlich aus: „Peter, als Gruß nach Ffm“. Er bekommt zwölf Likes. (nhe)