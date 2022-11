Offenbacher Weihnachtsmarkt startet früher – Großer Andrang bei Beschickern

Von: Frank Sommer

Teilen

Der Weihnachtsmarkt in Offenbach öffnet in diesem Jahr früher als üblich. Die Corona-Pandemie hat bei dieser Entscheidung ihre Finger im Spiel.

Offenbach - Normalerweise markiert der Totensonntag den Termin, ab dem Weihnachtsmärkte starten sollen. Doch die Corona-Pandemie hat den Beschickern ordentlich zugesetzt, der Wunsch nach einer früheren Öffnung erscheint wie bereits im vergangenen Jahr verständlich. Und so wird noch vor Beginn der Adventszeit auf Aliceplatz und Stadthof der Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnen: Vom 14. November bis 29. Dezember laden die Buden zum Bummeln ein.

Der Weihnachtsmarkt, so ist geplant, soll in diesem Jahr ohne irgendwelche Corona-Beschränkungen gefeiert werden: Weder wird es eine Umzäunung des Marktes geben noch Maskenpflicht. „Sollte sich aber an der Infektionslage etwas ändern, können wir innerhalb von Stunden reagieren“, betont Betreiber Klaus Kohlweyer. Bereits im vergangenen Jahr musste wegen der veränderten Corona-Lage der Zugang im Laufe der Veranstaltungszeit verändert werden. „Wenn es die Lage erfordert, können wir Einlasskontrollen machen oder die Tische mit Trennwänden wieder auf stellen“, sagt Kohlweyer. Er hofft allerdings, dass dies nicht nötig sein wird.

22 Aussteller werden auf dem Weihnachtsmarkt ihre Buden öffnen. © Reinartz

Weihnachtsmarkt in Offenbach: Beschicker zeigen großes Interesse

Die Anzahl der Interessenten für einen Platz auf dem Markt war wie in den Jahren zuvor groß: 22 Aussteller werden mit ihren Buden allerlei zum Naschen und Trinken sowie weihnachtliche Waren anbieten. Die Glühweinpyramide ist ebenso wieder vertreten wie die Hütte mit heißen Maroni oder der Lebkuchenverkauf.

Auch die Vereinshütte, in der diese ihr Angebot vorstellen können, öffnet wieder: 40 Vereine haben sich angemeldet und werden die Hütte auf der westlichen Seite des Stadthofs bespielen.

Die Krippe ist auf der Bühne vor dem Rathaus untergebracht, an mehreren Tagen in der Woche wird ein Programm geboten. So wird die PFH-Band – benannt nach den Musikern Peter, Frank und Hugo – am 26. November und 10. Dezember mit Schlagern und Oldies für Stimmung sorgen, Alexandre Zindel präsentiert am 11. Dezember deutsche und amerikanische Weihnachtslieder und die Tanzbühne Locomotion zeigt am 23. November ihre Kindershow.

Weihnachtsmarkt in Offenbach wird nicht zur WM-Fanmeile

Auch die Stadtkapelle Heusenstamm, der Musikverein Eintracht, die Bläsergruppe der Mathildenschule und der Offenbacher Oratorienchor sorgen für Musik während des Weihnachtsmarktes. Nikolaus oder Santa Claus – diese Frage wird salomonisch beantwortet: am 5. Dezember besuchen Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht den Markt, der amerikanische Weihnachtsmann hat am 6. Dezember seinen Auftritt.

Bereits vor einigen Monaten hatte Kohlweyer angekündigt, dass der Weihnachtsmarkt nicht zur WM-Fanmeile wird: Mit der Stadt hat man sich nun darauf verständigt, dass es nur an drei ausgewählten Orten – dem Imbisszelt am Rathaus, dem Zelt am Aliceplatz und in den beiden Hütten bei der Pyramide – kleine Fernsehgeräte geben wird, auf der die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen sein wird. „Wir haben die WM damit dezent in Randbereichen untergebracht“, sagt Kohlweyer, „die WM wird den Weihnachtsmarkt nicht dominieren“. An den Getränkeständen selbst werde es keine Übertragung geben, betont er.

Weihnachtsmarkt in Offenbach: Beleuchtung wird um die Hälfte reduziert

Wie berichtet, haben Stadt und Handel sich darauf geeinigt, aus Energiespargründen die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt um die Hälfte zu reduzieren. Die eigentlich für Januar geplante Eisbahn auf dem Aliceplatz ist erneut abgesagt: dieses Mal nicht der Pandemie wegen, sondern um Energie zu sparen.

Auch die beliebte Päckchenversteigerung für den guten Zweck muss erneut entfallen: Laut Kohlweyer möchte man den Handel, der noch mit Inflation und Corona-Folgen zu kämpfen hat, nicht weiter belasten.

Der Weihnachtsmarkt wird am 14. November um 18 Uhr eröffnet. Geöffnet ist er täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Am Totensonntag (20. November) und an den Weihnachtsfeiertagen ist der Markt geschlossen. Weitere Infos unter offenbach.de/weihnachtsmarkt (Frank Sommer)

Im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtsmarkt in Offenbach aufgrund der Corona-Pandemie eingezäunt.