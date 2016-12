Nutzung der Turnhallen: Eine Frage der Prioritäten

Weil es „Schulsport“ ist, haben Lehrer auch abends Vorrang vor Vereinen

Offenbach - Die Belegung der Schulsporthallen ist – im Winterhalbjahr zumal – ein ständiger Kampf um ein rares Gut. Es gilt der Grundsatz: Schulsport geht vor Vereinssport. Offenbar eine Grauzone sind Hallenbelegungen durch reine Lehrergruppen zu Zeiten, in denen eigentlich Jugendliche aus Vereinen Vorrang haben müssten. Von Matthias Dahmer

Der Fall, welche der Redaktion zugetragen wurde und der nur in Grundzügen geschildert werden soll, ereignete sich vor wenigen Wochen: Ein Vereinsteam wollte abends in der Halle der Ernst-Reuter-Schule in Rumpenheim trainieren. Die rund 15 Jugendlichen, die höherklassig spielen, schauten in die Röhre, weil in der Halle Lehrer sportlich zugange waren. „Das waren nur fünf bis sechs Leute“, schildert einer der Betroffenen. Das sei an dem Abend ein Missverständnis gewesen, alles sei mittlerweile geklärt, sagt Regina Preis, Sprecherin der Stadtwerke Offenbach Holding (SOH). Sie gibt Auskunft zu dem Thema, weil die SOH-Tochter Gebäudemanagement Offenbach GmbH (GBM) die Hallenbelegung koordiniert.

Dabei ist der Belegungsplan derzeit wenig transparent. Bis zum neuen Internetauftritt der Stadt im Sommer vergangenen Jahres waren die Belegungen der Hallen und der Sportplätze im Freien auf den städtischen Seiten für jedermann einsehbar. Das soll nun im ersten Quartal des neuen Jahres wieder so eingerichtet werden, war aus der Stadtverwaltung zu hören. Dann könnten die Vereine wieder selbst nachschauen und Wünsche anmelden.

Im Moment hält man sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen mit einer Veröffentlichung beziehungsweise Übermittlung des Plans zurück. SOH-Sprecherin Preis ist lediglich zu entlocken, dass zwölf Stunden Lehrersport pro Woche über drei Tage verteilt an drei Schulen (Bachschule, Ernst-Reuter-Schule und Grundschule Buchhügel) stattfindet. Die Belegungszeiten liegen zwischen 16.45 und 22 Uhr.

Gemäß den städtischen „Richtlinien zur transparenten und fairen Belegung der Offenbacher Sportstätten“ ist die Reihenfolge der Nutzer klar geregelt: Priorität haben die Schulen, danach folgen Turn- und Sportvereine, dann Betriebssportler, Gruppen „im Rahmen des 2.Weges im Sport“ sowie Sonstige (Kirchen und Kulturvereine). Bei der schulischen Nutzung wird nach Angaben des Stadtschulamts nicht differenziert, ob Klassen oder reine Lehrergruppen Bedarf anmelden. „Wir erhalten von den Schulen die Anmeldungen und geben diese an die GBM weiter“, sagt Amtsleiter Thomas Löhr. Das laufe alles unter Schulsport, der Begriff „Lehrersport“ sei ihm nicht bekannt. Er gibt zu bedenken, dass auch Lehrer ein legitimes Interesse daran hätten, sich etwa sportlich weiterzubilden.

Der Umstand, dass Lehrer abends zu Lasten von Vereinen Hallen blockieren, wird von denen, die städtischerseits mit dem Thema vertraut sind, durchaus auch kritisch gesehen. Nur: Laut sagen will das keiner. Im Sommer gebe es ausreichend Kapazitäten in den rund 25 Schulporthallen, aber im Winterhalbjahr sollte bei der Nutzung schon genau hingeschaut werden, heißt es.