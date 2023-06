Neue Richtlinien in Offenbach: Weniger Wahlplakate im Stadtbild

Von: Frank Sommer

Wenig attraktiv: 2017 waren solche Plakatungetüme in der Stadt zu sehen. © Archiv

Der Magistrat hat neue Richtlinien für die Wahlsichtwerbung in Offenbach erarbeitet, Ende des Monats entscheiden die Stadtverordneten darüber.

Offenbach - Es dauert noch ein wenig, bis Oberbürgermeister- und Landtagswahlkampf in die heiße Phase eintreten. Doch gibt es Anlass zu Hoffnung, dass in diesem Jahr deutlich weniger Wahlplakate im Stadtbild zu sehen sein werden – ebenso in den kommenden Jahren: Der Magistrat hat neue Richtlinien für die Wahlsichtwerbung erarbeitet, Ende des Monats entscheiden die Stadtverordneten darüber.

Zur Erinnerung: Vor fast zwei Jahren haben die Linken mit ihrem Antrag „Wahlsichtwerbung beschränken – Schilderwald verhindern“ den Stein ins Rollen gebracht. Daraus formte sich ein ungewöhnliches Bündnis: CDU, Linke, Freie Wähler und Ofa einigten sich schließlich auf eine sehr fortschrittliche Richtlinie, die der Wahlwerbung deutliche Auflagen machte. Eine exakt festgelegte Anzahl an Plakaten pro Partei, recyclingfähiges Material für die Schilder oder ein Verbot von Kabelbindern sollte so festgelegt werden. Ampelanlagen wären ebenfalls tabu für die Wahlplakate nach diesem Vorschlag.

Offenbach: „Hierdurch verringert sich die Gesamtanzahl der Plakate auf natürlichem Wege“

Doch das ging den Ampel-Koalitionären zu weit, mit den Stimmen der AfD wurde das Ansinnen abgelehnt. Dafür brachte die Ampel-Koalition eine abgeschwächte Variante ein, wonach mit den Parteien neue Regeln erstellt werden sollen. Im August 2022 sollten diese vorgestellt werden, doch der Termin verstrich, und so werden die Stadtverordneten erst in ihrer Juni-Sitzung, also zwei Jahre nach dem Beschluss, über diese neue Richtlinie beraten.

In zwei Abstimmungsrunden mit den Parteien hat sich durchgesetzt, dass künftig das Anbringen von Wahlwerbung an allen Verkehrszeichen, Ampeln, Brückengeländern, Geländern von S-Bahnhöfen sowie an „Drahtgeflechten zwischen Fahrbahnen oder einzelnen Fahrspuren“ untersagt ist. „Hierdurch verringert sich die Gesamtanzahl der Plakate auf natürlichem Wege“, schreibt der Magistrat. Gleichzeitig erleichtert dies die Kontrolle durch die Stadtpolizei, da die strengere Regelung deutlich macht, was gestattet ist und was nicht. „Es ist nun leicht verständlich für die, die die Plakate aufhängen“, sagt Ordnungsdezernent Paul-Gerhard Weiß.

Eine Obergrenze für Plakate, dass jeder Partei nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung steht, sieht die neue Richtlinie jedoch nicht vor. Laut Magistrat hat eine Umfrage in vergleichbaren Großstädten ergeben, dass es dort ebenfalls keine Begrenzung der Plakatzahl gibt. Zudem sei die Kontrolle, ob die Anzahl von den Parteien eingehalten wird, schwierig und würde die Verwaltung viel Zeit kosten. Allerdings wird betont, dass Plakate, die nicht den Richtlinien entsprechend aufgehängt wurden, künftig umgehend von der jeweiligen Partei zu entfernen sind. „Wir geben ihnen eine kurze Frist, sie abzuhängen, ansonsten stellen wir eine Ersatzvornahme an die betreffende Partei und nehmen sie selbst ab, aber stellen das in Rechnung.“

Anzahl von Großplakaten in Offenbach von sieben auf acht angehoben

Beim Aufstellen von Dreieck-Ständern müssen den Fußgängern künftig 1,50 Meter noch auf dem Gehweg übrig bleiben, an Radwegen muss ein 30-Zentimeter-Abstand zwischen Radweg und Seitenkante gewährleistet sein. Damit soll, so schreibt der Magistrat, die Verkehrssicherheit erhöht werden. Vor zwei Jahren hatte die SPD dem damals kurz vor der Abwahl stehenden Ordnungsdezernenten vorgeworfen, dass er bei Wahlwerbung zu wenig Wert auf die Verkehrssicherheit legen würde, was dieser zurückwies: Beschwerden von Bürgern sei immer nachgegangen worden.

Während bei den Kleinplakaten ein Rückgang erhofft wird, wurde auf Wunsch einzelner Parteien die Anzahl von Großplakaten von derzeit sieben auf acht angehoben, heißt es in der Vorlage. Dem bisherigen Wettstreit mancher Parteien, besonders früh, nämlich ab Mitternacht des ersten möglichen Tages, Plakate anzubringen, wird mit der neuen Richtlinie ein Riegel vorgeschoben: Mit der Plakatierung darf nun frühestens am Samstag um 8 Uhr, 43 Tage vor der Wahl, begonnen werden, nächtliche Klettereinlagen sollen so entfallen. (Frank Sommer)