„Hitze wird nicht das Problem sein“: Gefürchtete Omega-Lage droht mit langer Trockenheit

Von: Erik Scharf

Bei den Wetter-Experten werden Erinnerungen an den Hitzesommer 2003 wach. Die Vorhersage deutet auf eine Omega-Lage hin – mit angenehmen Temperaturen, aber ohne Regen.

Offenbach – Die Sonne dominiert den Himmel über dem Rhein-Main-Gebiet. Das bleibt auch in der Woche ab Montag (12. Juni) rund um Offenbach der Fall. Für das Sommer-Feeling ist das erstmal eine gute Nachricht. Doch es gibt auch eine dunkle Seite hinter dem Sonnenschein.

Denn auch in den kommenden Tagen soll es flächendeckend trocken bleiben. „Hessen liegt an der Südflanke eines umfangreichen Hochdruckgebietes über Skandinavien. Von Osten strömt zunehmend trockene und warme Festlandluft ein“, sagen die Wetter-Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Für das Rhein-Main-Gebiet heißt das: Sonne satt, 14 bis 16 Sonnenstunden am Tag – aber ohne Abkühlung.

In den kommenden Tagen wird es in Hessen zwar nicht besonder heiß, aber besonders trocken. (Symbolfoto) © Achim Duwentäster/Imago

Wetter: Temperaturen in Offenbach rund um 30 Grad – „Fällt nichts vom Himmel runter“

Laut der Vorhersage des DWD kratzen die Temperaturen in den kommenden Tagen rund um Offenbach weiterhin an der 30 Grad Marke, in höheren Lagen im Rhein-Main-Gebiet pendelt sich das Thermometer um die 20 Grad ein. „Die Hitze wird in den kommenden Tagen nicht das Problem sein. Die Temperaturen bleiben im angenehmen Bereich“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Höchsttemperaturen Montag (12. Juni) 26 bis 30 Grad Dienstag (13. Juni) 25 bis 29 Grad Mittwoch (14. Juni) 24 bis 28 Grad Donnerstag (15. Juni) 22 bis 26 Grad Freitag (16. Juni) 24 bis 31 Grad Samstag (17. Juni) 25 bis 31 Grad Sonntag (18. Juni) 26 bis 32 Grad Quelle: wetter.net

Das große und immer größer werdende Problem ist die Trockenheit. „In Deutschland fällt fast nichts vom Himmel runter“, sagt Jung und stützt sich bei seiner Vorhersage auf ein amerikanisches Wettermodell. Kurze Schauer oder Gewitter seien zwar gebietsweise möglich, würden aber die fehlende Regenmenge nicht im Ansatz auffangen. Schon seit Tagen warten die Menschen in Offenbach und dem Rhein-Main-Gebiet auf den bitter notwendigen Regen.

WIe beim Hitzesommer 2003: Omega-Lage droht

Und nach 20 Jahren könnte sich ein Wetterphänomen in seiner gravierendsten Form wiederholen. „Nächste Woche baut sich sogar in Ansätzen die gefürchtete OMEGA-Wetterlage auf. Diese Wetterlage brachte Europa unter anderem den extremen Hitzesommer 2003“, teilen die Meteorologen von wetter.net mit. Ein mächtiges Hoch über West- und Mitteleuropa wird von zwei Tiefdruckgebieten flankiert – „Die klassische Omega-Wetterlage. Die große Hitze ist zwar erstmal nicht dabei, doch das große Problem bleibt der ausbleibende Niederschlag“, sagt Jung.

So sehr sich die Menschen gerade über die Sonnenstunden und die vielen Freizeitmöglichkeiten rund um Offenbach freuen, so kritisch wird die Dürre allmählich für die Böden und die Landwirtschaft. Dazu kommt: WIe schon in den vergangenen Tagen ist die Wald- und Wiesenbrandgefahr im Rhein-Main-Gebiet hoch – derzeit auf den Stufen 3 und 4 von 5. (esa)