Strategie gegen Fahrverbote

Stark belastet: An der Unteren Grenzstraße, wo eine Messstation des Landes steht, werden regelmäßig die Stickoxid-Grenzwerte überschritten. Ebenso in der Mainstraße und in der Bieberer Straße. Die Klage gegen Offenbach wird vermutlich erst Anfang 2019 vorm Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt.

Offenbach - Mit Spannung erwartet Hessen heute das Urteil zu möglichen Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in Frankfurt. Unmittelbare Auswirkungen für Offenbach wird der Richterspruch nicht haben. Von Matthias Dahmer

Wenn über eventuelle Verbote in Offenbach verhandelt wird, soll die städtische Strategie zu deren Vermeidung überzeugen.

Paul-Gerhard Weiß gibt sich kämpferisch: „Dieselfahrverbote wollen wir um jeden Preis vermeiden.“ Selbst wenn die Stadt Frankfurt heute dazu verdonnert werde, sei das noch keine Vorentscheidung für Offenbach, meint der Umweltdezernent. „In Frankfurt ist die Lage nach meinem Gefühl noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir haben eine größere Chance zu überzeugen, dass wir es auch anders schaffen können.“

Weiß baut dabei auf eine Strategie, die als Gesamtkonzept eine Mischung aus intelligenterer Verkehrssteuerung, Restriktionen und Stärkung umweltfreundlicherer Verkehrsmittel beinhaltet. Ob sie die Richter überzeugt, wenn für Offenbach – frühestens im November, wahrscheinlicher jedoch erst im nächsten Jahr – die Verhandlung ansteht, ist offen.

Die Ausgangslage ist klar: Der Verein Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Hessen verklagt, in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach für bessere Luft zu sorgen. Konkret: Den Luftreinhalteplan für die jeweiligen Kommunen so fortzuschreiben, dass der seit 2010 geltende EU-Grenzwert in absehbarer Zeit eingehalten werden kann. Die betroffenen Städte nehmen als Beigeladene an den Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden teil.

„Von uns wird verlangt, zwingend nachzuweisen, dass wir auf den Straßen, auf denen wir die Grenzwerte überschreiten, mit den Maßnahmen innerhalb kürzester Zeit unter diese Werte kommen können“, so Weiß. Betroffen sind Mainstraße, Untere Grenzstraße und Bieberer Straße. Laut Messungen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie wurde dort im ersten Halbjahr 2018 erneut der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter Luft überschritten. Am stärksten belastet ist die Mainstraße (48,1 Mikrogramm), es folgen Untere Grenzstraße (46,6) und Bieberer Straße (42,2).

Die laut Weiß „unpopulärsten Maßnahmen“ zur Erreichung der verlangten Ziele sind auf den betroffenen Abschnitten Pförtnerampeln und Durchfahrtsverbote für Lkw, die Offenbach nicht zum Ziel haben. Dazu gebe es bereits ein mit Frankfurt abgestimmtes Konzept. Mit Blick auf die Kritiker, darunter die IHK, betont der Umweltdezernent: „Das Ganze ist kein Wünsch-dir-was. Wir müssen die Nachweise erbringen, dass wir in absehbarer Zeit unter die Grenzwerte kommen. Sonst kommen die Fahrverbote.“

Die größte Wirkung verspricht sich Weiß von einer Verflüssigung des Verkehrs. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll mittels eines 14 Millionen Euro schweren Digitalisierungsprogramms die Verkehrssteuerung in der Stadt modernisiert werden. Mindestens die Hälfte des Betrags, hofft der Umweltdezernent, wird über Zuschüsse finanziert werden können.

+ Hofft darauf, dass Offenbach um Fahrverbote herumkommt: Paul-Gerhard Weiß. © Kirstein Zur Offenbacher Strategie zählen zudem begleitende Maßnahmen wie die Förderung des Radverkehrs, Stärkung des ÖPNVs inklusive Umstellung der Busflotte auf Elektroantrieb ab 2019 sowie der Ausbau von Park & Ride am Bieberer Berg und am Nassen Dreieck. „Wir müssen alles mobilisieren, was wir mobilisieren können“, formuliert Weiß. Bis zum Gerichtstermin, stellt der Dezernent klar, werde man die Grenzwerte noch nicht unterschritten haben. Das sei aber auch nicht erforderlich. „Wir werden aber nachweisen müssen, dass wir unter die Werte kommen, wenn wir alle Potenziale ausschöpfen.“

Die klagende DUH beurteilt die Lage anders: Für sie kommen die vier Städte nicht mehr um Fahrverbote herum. Alle eingeleiteten Maßnahmen kämen entweder zu spät oder würde nicht den erwünschten Effekt haben, erklärt sie.