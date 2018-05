SPD will Satzung für Ferienwohnungen

Offenbach - Die SPD will gegen die gewerbliche Vermietung von Offenbacher Privatwohnungen übers Internet vorgehen.

„Auch in Offenbach werden immer mehr Wohnungen über Internetportale wie Airbnb vermietet“, berichtet der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Wilhelm. Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage in der Stadt sei diese Art der gewerblichen Vermietung ein Problem. Die SPD-Fraktion will seinen Angaben zufolge daher gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorgehen. Wilhelm: „Für die Stadtverordnetenversammlung im Juni haben wir einen entsprechenden Antrag eingebracht, um die Wohnungsvermietung über Internetportale mittels einer neuen Ferienwohnungssatzung einzuschränken.“

Denn jede Wohnung, die in der jetzigen Situation dem Markt entzogen werde, sei eine Wohnung zu viel. „Uns geht es allerdings nicht darum, die zeitweise Untervermietung von Wohnungen zu verbieten“, erläutert Martin Wilhelm. Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand für einige Wochen im Jahr seine Wohnung an Gäste untervermiete. Aber: „Wir möchten gegen die gewerbsmäßige Vermietung von Wohnraum vorgehen. Denn gerade dadurch werden dem Markt dauerhaft Wohnungen entzogen.“

Ein Blick in die einschlägigen Internetportale reiche aus, so Wilhelm weiter, um zu sehen, dass in Offenbach zahlreiche Wohnungen angeboten würden. „Aufgrund unserer Nähe zu Frankfurt wird sich das Angebot zukünftig wohl noch vergrößern“, befürchtet er. Die Nachbarstadt gehe inzwischen vehement gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vor. Es könne daher sein, dass sich der Markt nach Offenbach verschiebe. „Dem müssen wir schon jetzt einen Riegel vorschieben.“ Der hessische Landtag habe den Kommunen im vergangenen Jahr mit der Änderung des Wohnungsaufsichtsgesetzes ein Instrumentarium an die Hand gegeben, um gegen Airbnb und Co aktiv zu werden. „Diese Möglichkeit sollten wir unbedingt nutzen“, so Wilhelm.

Airbnb ist ein 2008 in den USA gegründeter virtueller Marktplatz für die Vermietung von Unterkünften, ähnlich einem Computerreservierungssystem. Nach Angaben des Unternehmens stehen auf der Website mehr als vier Millionen Inserate in über 190 Ländern. (mad)

Rubriklistenbild: © dpa