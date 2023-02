Wohnmobil geht in Flammen auf – Großeinsatz für Feuerwehr in Offenbach

Von: Erik Scharf

Plötzlich steht am Sonntagmorgen ein Wohnmobil in Offenbach in Brand. Die Flammen drohen auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Offenbach – Großer Schock am Sonntagmorgen (5. Februar) in Offenbach. Ein Wohnmobil stand im Stadtteil Tempelsee lichterloh in Flammen. Mit einem Großaufgebot musste die Offenbacher Feuerwehr in die Gerhart-Hauptmann-Straße ausrücken.

Ein brennender Wohnwagen in Offenbach sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. © David Inderlied/Imago

Carport, Gartenmöbel und Fenster des Hauses wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei deutet alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. (esa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redaktuer Erik Scharf sorgfältig überprüft