Wohnungsbauprojekt an der Feldstraße zeigt anhaltenden Trend

+ © Dahmer An der Feldstraße entstehen zwischen Wald- und Wilhelmstraße 46 Mietwohnungen und drei Läden. Zum nur wenige Meter entfernten Bahndamm hin soll eine Lärmschutzwand hochgezogen werden. © Dahmer

Offenbach - Wenn es noch eines Beweises bedarf, dass in Offenbach jedes freies Fleckchen bebaut wird, dann ist es das Projekt an der Feldstraße. Zwischen Wald- und Wilhelmstraße entstehen unmittelbar an der Bahn Mietwohnungen und Läden. Von Matthias Dahmer