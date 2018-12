Zahlreiche Besucher bei Late Night Shopping

Die Nacht der offenen Türen

+ © Richter Da war die Freude groß: Ralf Ohnesorge aus Ober-Roden ist der glückliche Gewinner des Toyota Ayago, der im Zuge des Late Night Shoppings verlost wurde. © Richter

Offenbach - Bis in den späten Abend hinein lockten am Samstag zahlreiche Geschäftsleute in Offenbachs City mit teils erheblichen Preisnachlässen Kundschaft in ihre Läden. Höhepunkt und Abschluss des Late Night Shoppings war die große Verlosung auf der Weihnachtsmarktbühne. Von Harald H. Richter