Offenbach ein gefährliches Pflaster? Berufsanfänger löst hitzige Debatte aus - und trifft damit einen Nerv

Job in Frankfurt, Wohnung in Offenbach?

+ © IMAGO / Panthermedia Lebt es sich in Offenbach sicher? Im Netz entfachte darüber jetzt eine hitzige Debatte. © IMAGO / Panthermedia

In Frankfurt leben, aber in Offenbach arbeiten? Dieses Lebensmodell schwebt einem Berufsanfänger vor - doch er hat ein großes Bedenken.

Offenbach/Frankfurt - Es ist eine Frage, die sich wohl viele Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal stellen: Die Frage, ob man in der Stadt oder auf dem Land leben möchte. Oftmals entscheidet dabei jedoch nicht nur die eigene Vorliebe, sondern viel mehr der finanzielle Aspekt, welcher Wohnort sich für einen selbst am besten eignet.

So auch der Trend in der Region: Ein Job in Frankfurt bedeutet etwa nicht zwingend, dass man auch in die Mainmetropole zieht. Um den Geldbeutel zu schonen, zieht es daher viele Menschen etwa nach Offenbach. Doch wie es scheint, ist neben dem finanziellen Aspekt auch ein weiterer von großer Bedeutung: Die Sicherheit.

Ist Offenbach ein unsicherer Ort zum Leben? Berufsanfänger löst hitzige Debatte aus

Auf der Internet-Plattform „reddit“ kam es jetzt zu einer Debatte, die dem Anschein nach genau diesen Nerv getroffen hat. Eine Person, wie üblich auf der Plattform anonym gehalten, berichtet: „Ich bin Berufsanfänger und habe einen neuen Job in Frankfurt“. Und weiter: „Ich überlege, nach Offenbach zu ziehen, da es wohl günstiger zu sein scheint.“ Und dann: „Ein Bekannter hatte erwähnt, dass es dort wohl nicht so sicher ist. Ich bin über jeden Rat dankbar!“

Unzählige Kommentare reihen sich direkt unter die Frage. Von solchen, die Offenbach für ein gefährliches Pflaster halten, bis zu denen, die aus dem Schwärmen vom Leben am Main nicht mehr herauskommen. Ein Blick in die Fakten zeigt jedoch: Die Kriminalität in Offenbach ist im bundesweiten Vergleich weniger stark angestiegen.

Job in Frankfurt, Wohnung in Offenbach? Netz-Debatte erhitzt die Gemüter

Die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Südosthessen aus dem Jahr 2022 weist zwar einen minimalen Anstieg zum Vorjahr auf, reiht sich dennoch in den Trend der vergangenen Jahre ein: „Mit einer Kriminalitätsbelastung mit 7139 Straftaten pro 100.000 Einwohner ist die Häufigkeitszahl1 zwar um 4,5 Prozent leicht angestiegen (2021: 6855), liegt aber immer noch auf dem drittniedrigsten Wert der letzten 20 Jahre“, berichtet die Polizei.

+ Die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Südosthessen aus dem Jahr 2022 weist nur einen minimalen Anstieg zum Vorjahr auf. © Boris Roessler/dpa

Ferner weise die Langzeitbetrachtung „eine eindeutige positive Gesamtentwicklung auf, sowohl bei der Zahl der erfassten Fälle, als auch der Aufklärungsquote auf“. Polizeipräsident Eberhard Möller zieht für das vergangene Jahr daher ein positives Fazit: „Die Gefahr für die Menschen, hier in der Region Opfer einer Straftat zu werden, ist nach wie vor auf einem niedrigen Niveau“, sagt Möller.

Ist Offenbach unsicher? Netz-User widerlegen These

Zum Vergleich: Deutschlandweit war die Kriminalität im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent gestiegen, was aus einem Bericht der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. In Frankfurt lag der Anstieg gar bei 13,5 Prozent. Somit liegt Offenbach im Vergleich in einem niedrigeren Bereich. Ähnliches ergibt sich auch in den Kommentaren, die der Reddit-Beitrag erhalten hat. „Als Mann habe ich mich nie unsicher gefühlt, auch als ich um zwei Uhr in der Nacht betrunken über Unterführungen nach Hause gelaufen bin“, meint etwa ein User.

Eine weitere Userin meint: „Ich bin eine Frau, ich habe mich nie unsicher gefühlt“. Für eine andere Kommentatorin zeigt sich die Lage wie folgt: „Es kann wie in anderen Orten in Frankfurt oder sonst wo unsicher sein, es kommt darauf an wie du dich verhältst, wo du hingehst, und um wie viel Uhr.“ Die Kommentatoren sind sich größtenteils einig: Offenbach ist keineswegs per se unsicher, doch wie in vielen anderen Orten kommt es freilich immer darauf an, wann man wo unterwegs ist. So dürfte sich die Wohnentscheidung des Berufsanfängers nur noch um den finanziellen Aspekt drehen - und nicht mehr um den der Sicherheit. (lso)