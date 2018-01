Zufahrt zur Langstraße ist ab Montag gesperrt

Offenbach - Die Energienetze Offenbach GmbH (ENO) repariert eine Trinkwasserleitung in Bürgel – und zwar an der Kreuzung Offenbacher Straße, Alicestraße und Langstraße. Aufgrund der Reparatur wird die Zufahrt zur Langstraße gesperrt; eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Arbeiten sollen je nach Witterung am kommenden Montag, 22. Januar, beginnen und voraussichtlich eine Woche dauern. Wegen der Arbeiten werden die Buslinie 101 in Fahrtrichtung Rumpenheim und die Buslinie 107 in Fahrtrichtung Waldheim umgeleitet. Beide Linien fahren in dieser Zeit nicht die Haltestellen „Alicestraße“ und „Hessenstraße“ an. Stattdessen werden sie über die Von-Behring-Straße geführt und bedienen dort Ersatzhaltestellen – vor den Hausnummern Von-Behring-Straße 22 und 98. Ab der Haltestelle „Ahrendsstaße“ folgen beide Linien wieder dem regulären Weg. (pso)

