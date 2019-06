Jährlich zwei Millionen Euro  für Teilsanierung von maroden Schulen in Offenbach

Kleinere und mittelgroße Sanierungsmaßnahmen an Schulen sollen in Offenbach zukünftig mit zwei Millionen Euro im Jahr finanziert werden.

Offenbach – Zwei Millionen Euro pro Jahr stellt die Stadt ab jetzt für kleinere bis mittelgroße Sanierungsmaßnahmen an Schulen zur Verfügung, die vorerst noch nicht generalsaniert werden können. Um diese Prozesse zu beschleunigen, hat sie der Stadtwerke-Gesellschaft GBM einen Gesamtauftrag für die entsprechenden Arbeiten erteilt.

„In Absprache mit dem Bauamt kann die GBM direkt über die Mittel verfügen“, erklärt Baudezernent Paul-Gerhard Weiß das Procedere. Dadurch müsse nicht jede einzelne Sanierungsmaßnahme extra vom Magistrat abgesegnet werden – ein großer Zeitgewinn. Über die Notwendigkeit herrsche im Rathaus ohnehin Einigkeit, so Weiß.

Auch Anna Heep, Leiterin des städtischen Hochbaumanagements, glaubt an die Vorteile dieser Herangehensweise: „Durch die neue Haushaltsstelle ‘Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen’ können wir einzelne Vorhaben vorziehen, sodass die Schulen beispielsweise beim Austausch von Heizungen, Sanitäranlagen und Fenstern, oder auch bei raumakustischen Verbesserungen nicht warten müssen, bis ihre Gesamtsanierung beginnt.“

Sanierung: Goethe- und Friedrich-Ebert-Schule

Konkret betrifft das in diesem Jahr vor allem die Goethe- und Friedrich-Ebert-Schule. „Für die Friedrich-Ebert sind vor allem neue Fenster auf der Südseite angedacht“, berichtet GBM-Geschäftsführerin Annette Schroeder-Rupp. Außerdem sollen dort Sonnenschutz und Heizung erneuert werden. „Da besteht das Problem, dass die Heizung bislang nur volle Pulle oder überhaupt nicht lief.“

An der Goetheschule soll derweil, wie berichtet, der Schallschutz verbessert werden. Aber auch in Nordend stehen Fenster und Sonnenschutz auf der Agenda. Die GBM schätzt die Kosten auf rund 1,5 Millionen Euro. „Es gibt immer mal Maßnahmen, die größere Eingriffe sind, aber es gibt auch in Absprache mit den Schulen einzelne Räume, die verbessert werden – etwa neuer Anstrich oder Bodenbelag.“ 4000 bis 6000 Euro koste so etwas in der Regel. Die Goetheschule sieht Schroeder-Rupp diesbezüglich eher als Ausnahme.

Schulsanierung: Sanitäranlagen in Schuss bringen

„Wir haben außerdem vor, die Sanitäranlagen überall auf Vordermann zu bringen, wo es notwendig ist“, fügt Paul-Gerhard Weiß hinzu. Dabei gibt es einen teils straffen Zeitplan. „Vieles läuft jetzt in den Sommerferien“, so Schroeder-Rupp. Welche Arbeiten das genau betreffe, teile die Stadt in Kürze noch mit. Das Maßnahmenpaket sei allgemein so angelegt, dass die Arbeiten zu den unterschiedlichen Ferienzeiten erfolgen könnten.

Stadtkämmerer Peter Freier hat die Haushaltsstelle „Allgemeine Schulsanierungsmaßnahmen“ bereits 2017/18 aufgelegt. Aus diesen Jahren stehen Rückstellungen in Höhe von 1,74 Millionen Euro zur Verfügung – 2019 können die Teilsanierungsarbeiten also mit einem Budget von zusammen 3,74 Millionen Euro beginnen. Wenn sich diese Vorgehensweise zur Beschleunigung als zielführend erweise, so Paul-Gerhard Weiß, könne das Stadtparlament 2020 entscheiden, ob der GBM auch in den Folgejahren die Mittel direkt zur Verfügung gestellt werden. „Wir gucken einfach: Läuft’s gut?, Und wenn wir zufrieden sind, verlängern wir.“

Auch über die Einzelmaßnahmen hinaus betreibt die Stadt derzeit einen gewaltigen (Finanz-)Aufwand in Sachen Sanierung und Neubau von Schulgebäuden. „Die Summe, die für die nächsten vier, fünf Jahre vorgesehen ist, lässt einen Kommunalpolitiker der Stadt Offenbach erst mal mit offenem Mund zurück“, so Weiß. „Wir haben es mal überschlagen, es sind insgesamt mehr als 200 Millionen Euro für Projekte, die entweder schon in der Pipeline sind oder die wir gerade auf die Spur bringen.“

Marian Meidel

Das könnte Sie auch interessieren:

Schock für Eltern: Über 500 Schüler dürfen nicht auf Wunsch-Schule

Jeder zehnte Viertklässler kommt nach den Sommerferien nicht auf seine Wunschschule. Andererseits konnten aber 91 Prozent der Wünsche für eine weiterführende Schule erfüllt werden. Der Stadtelternbeirat bewertet die Situation als entspannt. Es gibt aber auch andere Stimmen.

Realität überholt Sanierungsprogramm für Schulen

Vor zwölf Jahren hat die Stadt ihr ambitioniertes Sanierungs- und Erweiterungsprogramm für die Schulen gestartet. 2019 ist es zwar nicht Makulatur, aber von der Realität längst überholt.