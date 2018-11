Offenbacher backt Bethmännchen für guten Zweck

Offenbach - Bethmännchen sind eine Frankfurter Gebäckspezialität. Auf den Geschmack gekommen sind auch viele Offenbacher. Deren Lust nach der süßen Köstlichkeit befriedigt Dieter Bröstl. Ehemals allein, in diesem Jahr mit befreundeten Helfern – aber seit zehn Jahren stets für einen guten Zweck. Von Martin Kuhn

Und es hört sich einfach an: Einen Teig aus Rohmarzipan, Puderzucker, gemahlenen Mandeln und Rosenwasser herstellen, kleine Kugeln formen, mit jeweils drei halbierten Mandeln verzieren, mit Eigelb glasiert backen. Dieter Bröstl, pensionierter Polizist und Hobbybäcker, nimmt es etwas genauer und legt eine hohe geschmackliche Messlatte an: „Bethmännchen ist nicht gleich Bethmännchen. “.

Er hat leicht reden. Über private Verästelungen ist Dieter Bröstl in den Besitz eines Originalrezepts des Frankfur- ter Konditormeisters Luder gelangt. Und da er das Stadium eines Hobbykochs überschritten hat und einem guten Zweck dienen wollte („Mir geht’s gut, vielen deut- lich schlechter.“), machte er sich vor zehn Jahren erstmals ans Werk. Resultat: Gut 400 Bethmännchen für Tafel-Gäste. „Ein Alleinstellungsmerkmal zur Weihnachtszeit“, lacht er rückblickend. Heißt: Plätzchen kann jeder, Bethmännchen nicht...

Allerdings war die Resonanz eher enttäuschend. Viele Gäste der Tafel kannten schlicht und ergreifend die kalorienreiche Spezialität nicht. Da er Christine Sparr und ihrem Tafel-Team aber unbedingt helfen wollte, kam ihm seinerzeit eine bessere Idee: Er verkauft die in kleine Tütchen verpackten Bethmännchen und spendet den Erlös einem guten Zweck.

Das hat mit stets steigenden Produktionszahlen aus der heimischen Küche bis zum vergangenen Jahr bestens funktioniert – wobei der süßliche Geruch nach Marzipan und Mandeln wohl nie gänzlich verflogen ist. Dann ein gesundheitlicher Rückschlag, der die Produktion eigentlich zum Erliegen brachte. Eigentlich. Denn Freunde und Bekannte des Sterne-Kochclub Deutschland sind eingesprungen, halfen unentgeltlich bei der vorweihnachtlichen Aktion. An zwei Sonntagen verarbeiteten sie 30, beziehungsweise 24 Kilogramm Teig, die Bröstl aus der eigenen Schatulle spendiert. „Wir hatten viel Spaß und ich bin hocherfreut über die stattliche Zahl an Helfern. Super.“

Und wer in den nächsten Tagen im Markthaus von Erik Münch, „Die Post in Bürgel“ oder (in der kommenden Woche) am Handkäs-Stand von Hans-Jürgen Rühl auf dem Wochenmarkt vorbeischaut, entdeckt sicher die gebackene Köstlichkeit – falls sie keiner vorher weggeschnappt hat. Profitieren sollen auch in diesem Jahr wieder zwei Projekte, die dem ehemaligen Polizisten am Herzen liegen: die Offenbacher Tafel um Christine Sparr und die Shree Mangal Dvip School in Nepal, die der Mühlheimer Bäcker Günter Hoffmann seit Jahren unterstützt. 2017 freuten sich beide über rund 2500 Euro, die Dieter Bröstls Bethmännchen erbrachten. Auf ein solches Ergebnis hofft er auch in diesem Jahr – trotz persönlichem Handicap.