Offenbacher Denkmalschutzpreis für gelungene Sanierung

Von: Frank Sommer

Teilen

Martina und Michael Kessler erhalten für die Sanierung ihres Hauses den Denkmalschutzpreis der Stadt. © Sommer

Der Offenbacher Denkmalschutzpreis wird im September für die Sanierung des Hauses Mainstraße 137 verliehen. Die Besitzer suchen nach historischen Fotos des Gebäudes.

Offenbach – Repräsentativ nach außen, luxuriös im Innern: 1894 wurde auf dem Gelände des „Asphalt- und Cementgeschäftes und der Dachpappen- und Theerprodukten-Fabrik W. Ermold“, Mainstraße 137, ein ansehnliches, dreigeschossiges Haus errichtet. Von Kriegszerstörungen verschont, wurde lange kaum etwas verändert oder dem Zeitgeschmack angepasst. „Das war ein Glück, wir haben viel Originalsubstanz vorgefunden“, sagt Martina Kessler.

Im August 2011 haben Martina und Michael Kessler das Gebäude gekauft, 2015 begannen sie mit der Sanierung: „Wir sind abschnittsweise vorgegangen und haben im Dach zwei Wohnungen neu geschaffen“, erzählt Michael Kessler.

Die Sanierung erwies sich als Mammutprojekt, denn innen wie außen war viel zu tun – zudem steht das Gebäude unter Denkmalschutz. „Das Denkmalamt war wirklich hilfreich und hat uns beraten oder Experten zur Seite gestellt“, sagen beide. Für die Fassade samt verzierten Kacheln beriet sie ein Steinsachverständiger. „Der sagte uns, wie Sandstein zu pflegen ist. Und dass wir eine gewisse Patina auf dem Stein lassen sollen – das schützt die Struktur und weist gleichzeitig auf das Alter des Hauses hin“, sagt Michael Kessler. Auch die Kratzer am steinernen Torbogen blieben erhalten: Sie zeigen, dass nicht alle Busse problemlos durch die Einfahrt passten, als noch ein Busunternehmen im Hinterhof beheimatet war.

Ein besonderes Detail ist an der Fassade zu finden, eine kleine, metallene Vorrichtung. „Das war eine der Halterungen für die Leitungen des Oberleitungsbusses, der hier verkehrte“, berichtet Martina Kessler.

Die verfaulte Holztür mit Schnitzereien und schmiedeeisernen Gittern wurde komplett erneuert, alle Holzelemente des Treppenhauses wurden aufbereitet. Dieses war ursprünglich mit Lincrusta-Tapeten ausgekleidet; Kesslers ließen, wo es nötig war, neue Strukturtapeten anfertigen. Die Türen zum Dienstbotentrakt wurden ebenso erhalten beziehungsweise erneuert wie sämtliche Durchreichen oder Fenster.

Im Treppenhaus kam eine Deckenbemalung zum Vorschein. „Da haben wir einen Fachmann gesucht, der die restaurieren kann“, erzählt Michael Kessler. Ein Handwerker, der bei der Höchster Tapetenmanufaktur gelernt hatte und ihnen bei der Lincrusta-Tapete half, wusste Rat. „Der Maler, den er uns empfahl, war mit einem Projekt am Mainzer Dom beschäftigt – da haben wir gar nicht erst nach Referenzen gefragt, der muss ja gut sein“, sagt Kessler und lacht.

Nach dem Preis der mehrjährigen Sanierung gefragt, winken Kesslers ab: Die Arbeit, die im Hause stecke, lasse sich kaum beziffern. „Wer nur auf Gewinn aus ist, sollte so ein Projekt lieber gar nicht erst anfangen“, sagt Martina Kessler.

Die neue Frankfurter Altstadt erwies sich als größtes Problem, da viele Fachleute dort vertraglich gebunden waren und erst nach langem Warten zur Verfügung standen. Der Aufwand hat sich gelohnt: Für die sorgfältige, weit über das nötige Maß hinaus gehende Sanierung erhalten Kesslers am 1. September den Offenbacher Denkmalschutzpreis 2022. Gelobt wird der Einsatz des Paars ebenso wie der Umstand, dass das Gebäude „eine hohe Authentizität“ aufweist.

Schmunzeln muss Kessler, wenn er an die alte Dame denkt, die im Haus geboren worden und dort hochbetagt erst vor einigen Jahren gestorben ist. „Sie wusste alles über das Haus. Als ich anfing, die Leitungen fürs Dachgeschoss zu verlegen, sagte sie: ,Des derfe Se net, des is verbote.’ Früher durften nämlich keine Wasserleitungen an der Wetterseite verlegt werden.“ Von ihr erfuhren sie auch, dass der Maler Ernst Martin dort einst sein Atelier hatte.

„Leider gibt es keine historischen Fotos von dem Gebäude, wir haben praktisch nichts in den Archiven gefunden, obwohl wir lange gesucht haben“, sagt Martina Kessler. „Wenn Leser Ihrer Zeitung etwas hätten, würden wir uns sehr freuen.“

Gesucht werden historische Fotos zum Gebäude Mainstraße 137. Sie können per E-Mail an kessler-offenbach@t-online.de gesendet werden.

Von Frank Sommer