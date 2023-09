Ärger um Öllache auf der Hafeninsel: Offenbacher Feuerwehr fühlt sich nicht zuständig

Den Einsatz nicht wert

Ölwanne an einem Mauervorsprung aufgerissen: Dieser Transporter hat auf der Hafeninsel eine riesige Öllache hinterlassen.

Ein Transporter reißt sich bei einem Unfall auf der Hafeninsel ein Loch in seine Ölwanne. Die daraus entstehende Lache wird allerdings erst nach Stunden entfernt.

Offenbach – Sprachlosigkeit! So beschreibt Hanfeninsel-Anwohner B. seine Verfassung nach dem Telefonat mit der Offenbacher Feuerwehr. Dort hatte er am 24. August angerufen, um einen riesige Öllache zu melden. Die hatte der Transporter eines Paketdienstes auf der Hafeninsel verursacht, nachdem er sich offenbar beim Rangieren die Ölwanne an einem Mauervorsprung aufgerissen hatte. „Von der Feuerwehr kam nur die Aussage, dass sie für solche Fälle auf Privatgrundstücken nicht kommen, das sei Sache des Eigentümers“, gibt B. zu Protokoll. Die zuvor gerufene Polizei habe dagegen auf die Feuerwehr verwiesen.

Daran, dass die Wehr zu keinem Einsatz zu bewegen ist, ändert die von B. beschriebene Dringlichkeit nichts. „Ich schilderte, dass es sich um einen zehn Quadratmeter großen Ölfleck handelt, der nach und nach Richtung Kanalisation läuft, wo bereits große Teile ins Erdreich gesickert und weitere Fahrzeuge durchgefahren sind.“

Öllache in Offenbach „von niemanden ernst genommen“

Letztlich sei er hingegangen, um zu sehen, ob er helfen könne. Der aufgelöste Fahrer habe ihm berichtet, dass er bereits um 14.30 Uhr, direkt nach dem Unfall, Polizei, Feuerwehr und ADAC verständigt habe. „Ich habe das Anrufprotokoll gesehen“, attestiert Anwohner B. „Erst um 21 Uhr, also 6,5 Stunden nach dem Erstanruf bei allen Stellen, kam ein Abschlepper und hat den Unfallwagen bei einsetzendem Starkregen aufgeladen.“ Kurz danach kommt B. zufolge ein Reinigungswagen und nimmt das Öl auf, dass noch nicht verlaufen und versickert ist.

„Ich ärgere mich sehr, dass ein solcher Vorfall von niemanden ernst genommen wird“, sagt B. Für den Schaden am Pflaster gebe es ja eine Versicherung, „aber hätte man den Notruf ernst genommen, wären einige Liter Öl nicht im Boden versickert“.

Öllache in Offenbach: Laut keine Gefahr fürs das Grundwasser

Bei der Feuerwehr bemüht sich Leiter Michael Eiblmaier um Aufklärung. „Vertragsgemäß werden Ölspuren im Stadtgebiet im Auftrag des ESO als Straßenbaulastträger von der Firma Offenbacher Abschleppdienst beseitigt.“ Die Feuerwehr werde aufgrund gesetzlicher Zuständigkeit erst tätig, wenn etwa große Mengen wassergefährdender Stoffe drohten, unmittelbar ins Grundwasser zu gelangen.

Das sei nicht der Fall gewesen. Dies sei am Einsatztag im Verlauf der Kommunikation mit der Polizei bestätigt worden. „Erfahrungsgemäß reichen die Mengen an Betriebsstoffen im Fahrzeug auf normal gepflasterten Untergründen nicht aus, um ins Grundwasser zu gelangen.“

Was im Fall eines Ölschadens zu tun ist . Ein Ölfleck muss schnellstmöglich entfernt werden, damit das Öl nicht ins Grundwasser sickert und die Umwelt verschmutzt.

. Autofahrer, die im öffentlichen Raum einen Ölfleck bemerken, sollten umgehend die Feuerwehr informieren, damit diese das Öl mit einem speziellen Bindemittel aufsaugen und entfernen kann.

. Dabei ist unerheblich, wer den Fleck verursacht hat. Sollte das eigene Auto Öl verlieren, zahlt in der Regel die Haftpflichtversicherung die Kosten für die Reinigung der Straße.

. Tritt auf Privatgrund Öl aus, ist der Eigentümer zuständig, sofern keine Gefahr für das Grundwasser besteht. QuelleN: ADAC, Feuerweh

Die Leitstelle habe den Fall an den Abschleppdienst weitergegeben, die grundsätzlich ihr Eintreffen binnen 30 Minuten zusichere. Nur wenn die Firma mitteile, den Auftrag nicht annehmen zu können, werde die Wehr tätig, erklärt Eiblmaier. Der Feuerwehrchef muss aber einräumen: „Die Firma Offenbacher Abschleppdienst war ab Erstinformation des Anrufers, nach zwei Stunden und 45 Minuten vor Ort.“

Offenbach: Abschleppdienst wehr sich gegen Darstellung der Feuerwehr

Der Abschleppdienst wehrt sich gegen die Darstellung der Feuerwehr. „Bei Auftragsannahme wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass wir mindestens zwei Stunden benötigen, um den Einsatz fahren zu können“, hält Mitarbeiter Bernd Dörfel fest. „Wir waren zu diesem Zeitpunkt auf der B 486 in Langen bei einem Verkehrsunfall im Auftrag von Hessen Mobil und hatten danach einen Auftrag in Dietzenbach abzuarbeiten, bei dem ein Lkw Hydrauliköl verloren hat.“

Was der Abschleppdienst-Mitarbeiter vorgefunden hat, beschreibt Dörfel so: „Dort ist im Bereich der Mauer eine große Menge Öl ins Erdreich gesickert, weil mit einem Schlag so viel ausgelaufen ist.“ Das Reinigungsfahrzeug habe das technisch gar nicht mehr alles aufnehmen können, weil das Öl schon versickert gewesen sei.

Warum die Feuerwehr nicht sofort einen Wagen geschickt hat, kann sich Dörfel nicht erklären. „Wir arbeiten auch für andere Kommunen. Dort wird das, gerade wenn es um eine große Menge Öl geht, gemacht.“ (Christian Reinartz)

