Offenbacher fürchten Verdreifachung des Güterverkehrs

Der Intercity-Express hält wohl auch in Zukunft nicht am Offenbacher Hauptbahnhof. Es wird befürchtet, dass die Bahn künftig den Personenverkehr hier reduzieren und dafür den Güterverkehr intensivieren will.

Offenbach – Es ist schon seltsam: Überall in Deutschland bitten Gemeinden die Deutsche Bahn vergeblich um Lärmschutzwände, und ausgerechnet der Stadt Offenbach will das Unternehmen plötzlich welche spendieren. Von Marian Meidel

Manch einem kommt da ein übler Verdacht: Ergreift die Bahn die Lärmschutzmaßnahme womöglich nur, weil sie plant, die Zahl der Güterzüge, die nachts durch Offenbach rumpeln, drastisch zu erhöhen? Beim Informationsabend im Rathaus kann das Unternehmen diese Sorge unlängst nicht entkräften. Im Gegenteil – der Verdacht erhärtet sich so weit, dass Stadträtin Sabine Groß (Grüne) sich mit einem Brief an Dr. Klaus Vornhusen wendet, den hessischen Konzernbemächtigten der Bahn. „Die Anwohner befürchten einen Zuwachs an Lärm“, schreibt sie und bittet Vornhusen, zu erklären, ob eine Ausweitung des Güterverkehrs durch Offenbach geplant sei. „Konkretisieren möchte ich diese Befürchtungen dadurch, dass mit Fertigstellung des Gotthardtunnels und dem in Aussicht stehenden Lückenschluss in Baden-Württemberg ein Mehr an Güterverkehr auf der Strecke Genua-Rotterdam kommen wird“, so Groß weiter.

Matthias Müller macht sich Sorgen

Auch Matthias Müller, ehemaliger Leiter des Offenbacher Presseamts, hat die Veranstaltung im Rathaus alles andere als beruhigt verlassen. Sein Fazit: „Die Zahl der Güterzüge, die nachts durch Offenbach fahren, wird sich bis 2026 verdreifachen.“ Nicht mehr neun, sondern 27 Güterzüge sollen Müller zufolge künftig über den hiesigen Bahndamm donnern. Das habe ihm eine Bahn-Sprecherin bei der Veranstaltung mitgeteilt.

+ „Der Hauptbahnhof, den man so gerne aufwerten würde, wird in Zukunft deutlich weniger Personenverkehr aufweisen.“ Matthias Müller ehemaliger Stadtsprecher © mei Doch das ist nicht der einzige Punkt, der Müller Sorgen bereitet. Da Züge und Bahnstrecken sein Hobby sind, hat sich der ehemalige Stadtsprecher beim Bundesverkehrsministerium sowie in Internet-Fachforen weiter über die Pläne der Bahn schlaugemacht. Seine Erkenntnis: „Beinahe der gesamte Personen-Nahverkehr wird zudem künftig nordmainisch abgewickelt, also über Hanau und Frankfurt-Ost. In Offenbach halten künftig in der Stunde nur noch zwei Züge pro Richtung, in der Hauptverkehrszeit etwas mehr, während es in Frankfurt-Ost die vier- oder fünffache Menge sein wird.“ Das bedeute einen Standortvorteil für Frankfurt, während der Offenbacher Süden im Prinzip abgehängt werde. Auch die Regionalexpresse aus Würzburg und Aschaffenburg würden künftig über Frankfurt-Ost geleitet, so Müller. „Der Offenbacher Hauptbahnhof, den man so gerne aufwerten würde, wird in Zukunft also deutlich weniger Personenverkehr aufweisen.“ Zusammengefasst fürchtet Müller, die Bahn werde Offenbach aufs Abstellgleis schieben und fast mehr Güter- als Personenverkehr hindurchschicken.

Deutsche Bahn dementiert

Klaus Vornhusen hat Sabine Groß geantwortet. In seinem Schreiben an die Stadträtin betont er: „Seitens der Deutschen Bahn gibt es derzeit keine Überlegungen zu einer wesentlichen Steigerung des Schienengüterverkehrs auf der südmainischen Strecke über Offenbach.“ Bis zu welchem Grad er eine Steigerung als unwesentlich erachtet, lässt Vornhusen allerdings offen.

Was der Konzernbevollmächtigte hingegen betont, ist, dass die Bahn nicht nur durch Lärmschutzwände versuche, den Schienenkrach zu reduzieren. „Dies wird vor allem durch die Umrüstung aller Güterwagen auf die sogenannte,Flüsterbremse’ erreicht, die bis Ende 2020 flächendeckend in Deutschland, also auch an der Eisenbahnstrecke in Offenbach, positive Auswirkungen auf die Schallemissionen (...) haben wird.“ Die Technik soll ein Aufrauen der Räder beim Bremsen vermeiden und wie ein Schalldämpfer wirken.

Matthias Müller ist von der Aussage der Bahn, den Güterverkehr über Offenbach nicht intensivieren zu wollen, überrascht. „Das hat im Rathaus ganz anders geklungen. Es sind ja auch konkrete Zahlen genannt worden.“

Sabine Groß freut sich hingegen in erster Linie über die geplanten Lärmschutzwände, auch wenn sie die Beweggründe der Bahn nicht kenne. „Ich finde es positiv“, sagt sie. „Alles, was den Anwohnern hilft, ist begrüßenswert.“ Aber auch sie beklagt den geplanten Wegfall von Personenverkehr am Offenbacher Hauptbahnhof. An Klaus Vornhusen schreibt sie: „Wir nehmen die Ankündigung, dass mit der Realisierung der nordmainischen S-Bahn die RE-Linie Frankfurt – Hanau – Aschaffenburg – Würzburg systematisch über Frankfurt-Ost geführt werden soll und nicht mehr über Offenbach, mit Unmut zur Kenntnis und bitten, diese Pläne nochmals zu überdenken.“ Hier sieht sich Vornhusen nicht in der Verantwortung. Er verweist Groß an den RMV: „Für die Planung des Schienenpersonennahverkehrs sind die Verkehrsverbünde zuständig.“