Offenbacher Gewerbesteuer: Einnahmen auf Rekordniveau

Von: Frank Sommer

Gute Aussicht: Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich zum Jahresende erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke übersteigen. © häsler

Noch vor den ersten Ansiedlungen auf dem Innovationscampus gibt es positive Nachrichten für den Stadtsäckel: Laut Prognose erwartet die Kämmerei, dass die Gewerbesteuereinnahmen zum Jahresende erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke übersteigen. Stadtkämmerer Martin Wilhelm (SPD) hatte mit 82 Millionen Euro Einnahmen kalkuliert, es könnten aber 40 Prozent mehr sein.

Offenbach - Nach aktuellem Stand winken Offenbach 114,8 Millionen Euro. „Die Prognosen sind zu diesem Zeitpunkt des Jahres erfahrungsgemäß bereits sehr zuverlässig. Sollte das in dieser Form eintreten, wäre es eine Rekordsteuereinnahme“, sagt der 37-Jährige. Am lautesten klingelte der Stadtkasse bislang 2018, als am Jahresende 96,2 Millionen Euro aufs Konto flossen. „Es kann in den kommenden Monaten noch viel passieren“, tritt Wilhelm vorsichtig auf die Bremse.

Die Gewerbesteuer ist für die Stadt neben Schlüsselzuweisungen des Landes und Transferaufwendungen im Jugend- und Sozialsektor eine der wichtigsten Einnahmequelle – wenngleich stark schwankend. Zudem sind die Schlüsselzuweisungen in hohem Maß von den Gewerbesteuereinnahmen abhängig. „Bei der Gewerbesteuer gibt es immer ein Auf und Ab, in einem Jahr ist man über dem Plan, im anderen drunter.“

Ein Blick auf die vergangenen Jahre bestätigt das: 2022 spülte die Gewerbesteuer 75,6 Millionen Euro in die städtischen Kassen, 2021 waren es 85,2, 2020 wegen Corona nur 52,7. Für die kommenden Jahre plane man in der Kämmerei die Gewerbesteuereinnahmen nicht „übermäßig optimistisch“, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin eher konservativ: für 2024 wird bisher mit 86 Millionen Euro gerechnet.

Um die Leistungsfähigkeit einer Stadt abschätzen zu können, müsse man immer Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen zusammen betrachten, sagt Wilhelm. Er rechnet damit, dass die Zuweisungen für Offenbach aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 sinken: je stärker die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune, umso weniger Unterstützung aus dem KFA. Steigen die Einnahmen etwa aus der Gewerbesteuer, sinken die Schlüsselzuweisungen – und umgekehrt. „Für nächstes Jahr rechnen wir deswegen bereits mit einem Rückgang.“ Zuwendung vom Land erwartet er nächsten Monat. Trotz der erfreulichen Nachricht mahnt Wilhelm: Tariflöhne seien für die Mitarbeitenden gestiegen, auch eine Stadt spüre die Kosten der Inflation und gestiegener Zinsen. Daher sei sie auf erhöhte Einnahmen und Rücklagen angewiesen.

