Ein Gutschein für alle Geschäfte in der Innenstadt

Offenbach - Es ist ein nächster Schritt zur Aufwertung der Innenstadt, und diesmal könnte es ein großer sein: Bislang 40 Geschäfte, Marktbeschicker und Gastronomen haben sich zusammengeschlossen und akzeptieren ab sofort den universell einlösbaren „Offenbacher Gutschein“. Von Steffen Müller

Alle für einen, einer für alle! Was für die drei Musketiere gilt, kann nun auch auf den Offenbacher Einzelhandel angewendet werden. Denn ab heute, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft – gibt es Gutscheine zu erwerben, die in Einkaufsläden, auf dem Markt und in Restaurants eingelöst werden können. „Endlich können wir etwas Vernünftiges zu Weihnachten schenken“, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke mit einem Lachen bei der Vorstellung des neuen Gutscheins. Und die Zufriedenheit steht Offenbachs obererstem Wirtschaftsförderer nicht nur im Gesicht geschrieben, da er sich eventuell eine anstrengende Geschenke-Suche erspart. „Uns ist ein Brückenschlag gelungen, der den Wilhelmsplatz mit dem Rest der Innenstadt verbindet.“

Denn in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Treffpunkt Offenbach ist es der Offenbacher Stadtinformationsgesellschaft (OSG) gelungen, mehrere Einzelhändler für das Gemeinschaftsprojekt zu gewinnen, dass der gesamten City nachhaltig Auftrieb verleihen könnte. Und das mit einem sehr simplen System. Zu erstehen sind die Gutscheine im Wert von fünf, 25 oder 50 Euro im OF-Infocenter im Salzgässchen. Eingelöst können sie bei allen teilnehmenden Unternehmen, egal ob im Modeladen, beim Friseur, beim Gemüsestand auf dem Markt oder im Restaurant.

Eine, die sich mit ihrem Geschäft beteiligt, ist Andrea Tuscher vom Buchladen am Markt (bam). Sie ist überzeugt, dass der Gutschein gut angenommen wird, da er darauf aufmerksam mache, dass Offenbach viele tolle Geschäfte und Lokale habe. Außerdem decke er eine große Bandbreite an verschiedenen Angeboten ab, sodass für jeden etwas dabei sei. Tuscher hat bereits positive Erfahrungen mit einem kooperativen Gutscheinsystem gemacht. Der bam macht mit beim Bücherscheck. Hier akzeptieren deutschlandweit über 2500 Buchhandlungen die gleichen Voucher.

Die Hoffnung, dass der Einzelhandel durch die branchenübergreifenden Gutschein wiederbelebt wird, ist auch bei Stefan Becker, Geschäftsführer vom Modehaus M. Schneider und Vorsitzender des Gewerbevereins Treffpunkt Offenbach, vorhanden. „Es ist ein guter Ansatzpunkt. Der Handel ist somit viel näher zusammengerückt.“ Gleichzeitig ruft er noch mehr Gewerbetreibende auf, sich zu beteiligen. „Es gibt keine Ausschlüsse, jeder kann mitmachen. Je mehr desto besser!“ Doch Becker mahnt auch, dass es wichtig sei, diesen Weg der Aufwertung weiter zu gehen und stetig nach Verbesserungen zu suchen.

Bei aller Zufriedenheit drückt auch OB Schwenke auf die Euphoriebremse. „Es ist eine gute Idee, die die Innenstadt alleine aber nicht retten wird.“ Für Schwenke sind die Gutscheine ein „Puzzlestein“ auf dem Weg zur Erneuerung der City. Zunächst ist eine einjährige Testphase vorgesehen. Die Kosten dafür trägt die OSG aus dem Budget für das Baustellenmarketing, dass für den gescheiterten Umbau des Marktplatzes vorgesehen war. Die teilnehmenden Einzelhändler, Gastronomen oder Beschicker zahlen in der Erprobungsphase nichts. Ansprechpartnerin für die Gewerbetreibenden ist Nihad Moufadil, die ursprünglich als Vermittlerin zwischen Handel und Stadt beim Marktplatzumbau fungieren sollte.

Mit ins Boot geholt hat die OSG die Agentur U9 – Visuelle Allianz, die die vier Motive auf den Rückseiten der Gutscheine entworfen hat. Außerdem haben die Kommunikationsexperten das Motto „Offenbachs großes Herz“ initiiert, unter dem die Aktion firmiert. So prägt ein in den Stadtfarben gehaltenes blaues Herz den Aufkleber, mit dem die Einzelhändler damit werben, dass die Vouchers bei ihnen eingelöst werden können. Und auch die Internetadresse, unter der die teilnehmenden Unternehmen aufgelistet sind, trägt das Motto in sich: www.offenbach.de/grossesherz