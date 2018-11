Hafen bekommt ein „Main Gate East“

Offenbach - Hochaufragend sollen die Schlusspunkte der Hafenbebauung sein. Im Westen, auf der Inselspitze, planen der Projektentwickler Deutsche Wohnwerte und die Gustav-Zech-Stiftung ein Trio aus Hotelturm (75 Meter), Büroturm (62 Meter) und einem weiteren Gebäude (40 Meter).

Im Osten werden sich 20 Stockwerke bis auf fast 70 Meter stapeln. Was dort bislang als „Mainhafentower“ projektiert war, wird in „Main Gate East“ umgetauft, der Turm wandelt sich zum hohen Ost-Tor. Das geht einher mit einer Veränderung in der Trägerschaft. Das Aschaffenburger Immobilienunternehmen Eyemaxx übernahm die Mehrheit von über 90 Prozent der ursprünglichen Projektentwicklungsgesellschaft; die Tochter der Düsseldorfer 6B47 Germany bleibt Juniorpartnerin.

Die Unterfranken von Eyemaxx sind bereits im Kaiserleigebiet aktiv. Sie bauen dort ein ehemaliges Geschäftshaus in ein später von Chinesen betriebenes Hotel mit 186 Zimmern um und sammeln zu diesem Zweck über sogenanntes Crowdfunding Geldmittel ein.

An den 6B47-Plänen für das Bürohochhaus (Bruttogeschossfläche 13.600 Quadratmeter) am Hafenplatz hält Eyemaxx fest. Gemeinsam mit der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft, die den Hafen entwickelt und vermarktet, wird ein Architektenwettbewerb mit fünf ausgewählten Bewerbern vorbereitet. Der Jury werden auch Vertreter von Stadt und der OPG angehören. Baubeginn ist für 2020, die Fertigstellung für 2022 vorgesehen.

„Main Gate East“ soll, von Osten betrachtet, als erstes sichtbares Hochhaus in der Hochhaus-Skyline Landmarken-Charakter erhalten. Die Planung sieht auf dem 2800 Quadratmeter großen Grundstück Büros, Einzelhandel und Gastronomie vor. Das Projektvolumen beträgt etwa 65 Millionen Euro. (tk)

Rubriklistenbild: © Archiv: SOH / georg-foto