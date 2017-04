Jäger wollen Leinenpflicht zur Brut- und Setzzeit

Offenbach - Hunde bitte anleinen! Die Aufforderung wiederholt sich jedes Jahr zur Setz- und Brutzeit. In den meisten umliegenden Kommunen herrscht Leinenpflicht – nicht so in Offenbach. Von Veronika Schade

Die Jäger Gerd Kniese und Karl-Heinz Lehr sagen: Sie dient nicht nur dem Schutz des Wildes, sondern auch des Hundes. Die Tage werden länger und wärmer, der Frühling ist da. Wildtiere wie Hasen, Rehe oder Wildschweine bringen ihre Jungen zur Welt, Vögel brüten. Laut Naturschutzgesetz dürfen sie in der Brut- und Setzzeit vom 15. März bis 31. Juli nicht gestört werden. Gerade jetzt zieht es aber besonders viele Hundehalter in Wald und Flur, um ihren Vierbeinern Freilauf zu gönnen. Ein Wunsch, den Gerd Kniese, Vorsitzender des Offenbacher Hegerings und Jagdpächter in den Revieren Vordermark und Bieberer Wald, nachvollziehen kann, ist er doch selbst Hundehalter. Trotzdem sieht er es nicht gern, wenn Hunde derzeit ohne Leine unterwegs sind. Denn kaum ein Hund sei im ständigen Einwirkungsbereich seines Herren und jederzeit abrufbar, um eine Störung von Wildtieren auszuschließen.

Doch kann Kniese nur an die Vernunft und Einsicht der Besitzer appellieren, denn eine Leinenpflicht herrscht in Offenbachs Wäldern im Gegensatz zu denen der meisten umliegenden Kommunen nicht. „Viele Halter zum Beispiel aus Heusenstamm oder Mühlheim kommen in die Offenbacher Gemarkung, um ihre Tiere hier laufen zu lassen“, beobachtet er. Das Ordnungsamt spricht sich ebenfalls fürs Anleinen aus, sieht für einen entsprechenden Erlass aber keine Notwendigkeit. „Es gibt ausreichend Regelungen, die den Freilauf von Hunden betreffen“, sagt Ordnungsdezernent Peter Schneider.

Hunde bräuchten freien Auslauf, es sei Aufgabe der Halter, sie dabei zu überwachen. „Wir setzen auf verantwortungsvollen Umgang“, so Schneider, der als Hundebesitzer den Eindruck hat, dass es auf hiesigen Naturflächen gesittet zugeht. Wer rücksichtslose Gassigänger beobachte, solle sie der Stadtpolizei melden, die durchaus auch in Wald und Wiese eingreife. „Würden wir einen Leinenzwang erlassen, verspreche ich mir davon keine Änderung.“ An ein unschönes Erlebnis dagegen erinnert sich Jäger Kniese, als vor einigen Jahren ein freilaufender Hund ein Kitz gegriffen hat. Kinder brachten das noch lebende Tier zu ihm, wo es in seinem Hof verendete. Doch selbst wenn es überlebt hätte, wäre eine Auswilderung nach dem menschlichen Kontakt nicht mehr möglich. Deshalb mahnt der Bieberer ausdrücklich, Kitze niemals anzufassen, auch wenn sie scheinbar verwaist auf der Wiese liegen – handelt es sich um normales Verhalten von Rehen: „Die Mutter legt das Jungtier ab und kehrt nach einiger Zeit zurück. Wenn es aber nach Mensch riecht, nimmt sie es nicht mehr an.“ Das bedeute seinen Tod.

Doch nur die wenigsten Begegnungen von Hunden und Wildtieren fallen den Haltern überhaupt auf. Wenn der Hund das in einem Gebüsch liegende Nest von bodenbrütenden Vögeln entdeckt und beschädigt, geschieht dies ebenso im Verborgenen, wie wenn er in weiter Entfernung einen jungen Hasen aus dem Loch buddelt, totbeißt und liegen lässt. Kniese erinnert sich, wie auf einem abgeernteten Feld Kitze gefunden wurden, die von Hunden gerissen wurden.

Doch nicht nur zum Schutz der Wildtiere, auch zum Schutz der Hunde selbst sei die Leinenpflicht sinnvoll. So droht den Hunden ernste Gefahr, wenn sie mit Wildschweinen zusammentreffen, die Frischlinge mit sich führen oder gar eine Bache in ihrem Wurfkessel stören. „Die Bachen können sehr aggressiv werden“, warnt Karl-Heinz Lehr, Jagdhelfer in den Wäldern um die Käsmühle und Richtung Wildhof. Dort sowie in Bieber und Waldhof ist die Schwarzwildpopulation am größten. Die Jäger schießen hin und wieder ein Jungtier, um die Tiere zu vergrämen. Richten diese doch viel Schaden an, wenn sie bei der Nahrungssuche Felder und Wiesen zerwühlen. Die Jagdpächter müssen bei den Bauern für Schäden aufkommen.

Die Jäger weisen auf eine weitere Gefahr hin: „Wenn frei laufende Hunde Rehwild jagen, kann es in Panik auf die Straße rennen.“ Das könnte der Grund für so manchen Wildunfall sein – und zwar nicht nur in der Brut- und Setzzeit. Kniese und Lehr appellieren daher, Hunde nur auf überschaubarem Gelände laufen zu lassen, um Gefahren zu minimieren. Dass sie abrufbar sind, sollte selbstverständlich sein. Nicht nur dem Wild zuliebe.