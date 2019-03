Offenbacher jagt im Verfolgungswahn beinahe die Wohnung in die Luft

Offenbach – Das Bild einer völlig verwüsteten Wohnung bot sich Polizeibeamten am 14. Februar 2017 in der Nähe des Offenbacher Hauptbahnhofs. Von Silke Gelhausen

Umhergeworfene Farbeimer, zerschlagene Fensterscheiben und blutverschmierte Wände beschäftigten nicht nur drei Polizeistreifen und ein Rettungswagenteam. Wegen einer zerstörten Gasleitung musste auch die Feuerwehr anrücken: Es bestand akute Brand- und Explosionsgefahr.

Der Bewohner und Verursacher muss sich nun wegen versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion vor der 18. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt verantworten.

Peter K. war ganz allein zu Haus gewesen. Der Grund seines Aggressionsschubs ist medizinischer Natur. Der 36-Jährige leidet unter schizo-phrener Psychose und ist seit August 2018 in der Psychiatrie in Haina untergebracht. Im Gericht sitzt der arbeitslose Elektroniker bewegungslos neben seinem Anwalt Udo Naumann. Die Worte kommen schleppend, kraftlos, verzögert. Der Einfluss der Psychopharmaka.

Nächtelang hatten ihm vor besagtem Tag Stimmen im Kopf den Schlaf geraubt. Trotzdem nahm er sich fest vor, die Wohnung zu renovieren. Der Offenbacher versucht, sich zu erinnern: „Ich hab mich wieder von diesem Observationsteam verfolgt gefühlt. Mutter und Schwester sollten umgebracht werden. Da musste ich etwas tun!“ Erst stellt er den Strom ab, damit das Licht aus ist und ihn die Verfolger nicht sehen. Dann dreht er den Gashahn seiner Etagenheizung zu und fixiert ihn mit Klebeband. Aus Angst, dass Abhörwanzen durch die Rohre kommen.

In einer Kurzschlussreaktion wirft er Farbeimer „nach den Stimmen“ und schlägt Scheiben ein. Dabei verletzt er sich an Armen und Händen. Mit Blut schmiert er „Hilfe“ an die Wand. Er steigt auf ein Gasrohr, das dem Gewicht nicht standhält und aufreißt. „Ich wollte das mit dem Feuerzeug zusammen löten“, sagt K.. Der Vorsitzende Richter Dr. Mathis Dreher weiß es anders: „Zum Betreuungsrichter haben Sie gesagt, Sie hätten zur Bewusstseinserweiterung eine Verpuffung herbeiführen wollen!“ Daran kann sich K. nicht erinnern.

Nachbarn rufen die Polizei. Als die ankommt, steht K. wild gestikulierend, schreiend und blutverschmiert auf dem Balkon.

„Nach unserer Aufforderung kam er ziemlich schnell nach unten, er hat einen verwirrten Eindruck gemacht, rief, dass er verfolgt würde“, beschreibt ein Polizist als Zeuge K.s Zustand. Seine Kollegin ergänzt: „Er rief: ,Sieben Männer wollen mich umbringen, und jetzt auch die Polizei!’ Er war total aufgelöst, hatte Wahnvorstellungen.“ Die Feuerwehr dreht die Gasleitung ab, aus der eine kleine Flamme lodert. Außer K. wird niemand verletzt.

Dass der Vater zweier getrennt lebender Kinder schuldunfähig ist, ist offensichtlich und wird wohl durch das Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen bestätigt werden. Im Vordergrund steht nun die Frage, ob der Maßregelvollzug für K. die geeignete Form einer Unterbringung darstellt. Dafür ist noch ein zweiter Verhandlungstag notwendig.

