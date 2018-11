Offenbacher Kreativagentur Cosalux hat ausgezeichnete DHL-App mitentwickelt

Offenbach - Im Dezember 2017 hat die Post einen Paketrekord aufgestellt. Kurz vor dem Weihnachtsfest sind an einem Tag mehr als 10 Millionen Sendungen abgegeben worden. In diesem Jahr wird es sicher ähnliche Zahlen geben.

Bleibt für den Paketversender mitunter die entscheidende Frage: Wie verstaue ich meine Sachen richtig? Da hilft möglicherweise eine Anwendung (App), die in Offenbach mitentwickelt wurde: die sogenannte DHL Packset Smartphone-App.

Die ist jetzt mit Gold beim German Design Award 2019 ausgezeichnet worden. Die vor rund einem Jahr gestartete Packset-App unterstützt Kunden bei der Auswahl der richtigen Packset-Größe durch die sogenannte Augmented Reality Technologie. Der Kunde scannt mit seinem Smartphone eine geeignete Oberfläche und platziert darauf ein virtuelles, dreidimensionales Packset. Anschließend legt er den Versandartikel in das Packset, passt die Größe an und sieht unmittelbar den Preis.

In der Begründung der Jury heißt es: „Die Bedienung der App funktioniert einfach und intuitiv. Eine sympathische visuelle Idee, um das Prinzip der App zu erklären, ist der Elefant, der in den Versandkarton passen soll. Eine wirklich nützliche App und ein sinnvoller Service, der den Paketversand tatsächlich etwas leichter und unkomplizierter macht.“

Unterstützt wurde die Post bei der Entwicklung der DHL Packset App von der in der ehemaligen Hassia-Fabrik ansässigen Kreativagentur Cosalux. (mk)