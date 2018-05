Offenbacher Lehrer demonstrieren auf dem Stadthof

Offenbach - Mit einer landesweiten Kampagne kämpft die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) für bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer. Pädagogen aus Stadt und Kreis Offenbach beteiligten sich gestern mit einer Kundgebung auf dem Stadthof und forderten mehr Geld für Bildung. Von Steffen Müller

Mit Trillerpfiffen, Plakaten und Trommeln machen rund 125 Offenbacher Lehrer ihrem Ärger Luft. Die Kundgebung auf dem Stadthof nutzen sie, um den Inhalt der Überlastungsanzeigen, die Schulen und Lehrer in den letzten Monaten regelmäßig an das Ministerium schickten, öffentlich zu wiederholen. Außerdem wollen die Pädagogen rechtzeitig vor den Landtagswahlen im Herbst mit ihrer Kampagne „Gute Bildung braucht bessere Bedingungen“ Druck auf die Politik machen.

+ Lehrervertreterin Birte Krenz überreichte Schulamtsleiterin Susanne Meißner einen Brief an Kultusminister Alexander Lorz, auf dem sämtliche Forderungen zusammengefasst sind. © stm Der Tenor der Kundgebung: „Die Belastung für Lehrer ist zu hoch, da die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen sind.“ Die Pädagogen beklagen, dass sie nicht mehr nur unterrichten, sondern auch immer mehr verwalten müssen – sie fühlen sich als Bürokraten. Als Beispiele nennen sie die Erstellung von Konzepten für Ganztagsschulen oder Medienunterricht. Da es immer mehr verhaltensauffällige Schüler gibt, müssen auch mehr Gespräche mit Eltern, Schulpsychologen oder dem Sozialamt geführt werden – und das neben dem eigentlichen Unterricht. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, fordern die Lehrer eine Reduzierung der Pflichtstundenzahl, kleinere Klassen und eine bessere Bezahlung. Ruth Storn, Vorsitzende des GEW-Kreisverbands Offenbach-Land, stellt eine Rechnung vor, wonach Hessen rund 500 Millionen Euro zusätzlich in die Bildung investieren sollte. Damit wäre unter anderem gewährleistet, dass alle Pädagogen – egal ob Erzieher oder Lehrer – mindestens die Besoldung A13 erhielten.

Außerdem soll die Ausstattung der Räume moderner werden und überhaupt genügend Raum geschaffen werden. An dieser Stelle wird direkte Kritik an der Stadt Offenbach geübt. Auf einigen der Sandwich-Plakate, die die Lehrer vor Bauch und Rücken hängen hatten, steht die Parole „Tinnitus darf keine Berufskrankheit sein!“ und „Lärmschutz im Klassenraum!“ Angespielt wird damit auf eine mangelnde Dämmung von Klassensälen in einigen älteren Schulen und auf Baulärm.

„Die Stadt brüstet sich mit einem großen Sanierungsprogramm für die Schulen“, ruft Michael Köditz aus den GEW-Vorstand Offenbach-Stadt seinen Kollegen entgegen. Aber dass derzeit so viel passiert, führt Köditz unter Applaus an, „liegt daran, dass sich 30 Jahre nichts getan hat.“ Er mahnt, dass eine Sanierung wie an der Käthe-Kollwitz-Schule, an der während des laufenden Unterrichts gebohrt, gehämmert und gestrichen wird, nicht zum Vorbild werden dürfe. Immer wieder bekomme er Klagen von Schülern und Lehrern der KKS zu hören, die an Kopfschmerzen litten und sich wegen des Lärms nicht konzentrieren könnten.

Mit Briefen an die Stadt und das Staatliche Schulamt wollen die Lehrer ihre Forderungen schriftlich an die zuständigen Behörden weiterleiten. Während sich von der Stadt niemand blicken lässt, kommt Schulamtsleiterin Susanne Meißner aus ihrem angrenzenden Büro hinunter auf den Stadthof, auf dem die Lehrer eine Menschenkette gebildet haben, und nimmt das Schreiben entgegen. Sie versichert, dass ihr die Sorgen und Nöte der Lehrer bewusst seien und will die Botschaft an Kultusminister Alexander Lorz weiterleiten.